川普將「奪回」台灣晶片　專家揭原文斥：美商務部長根本沒這樣講

▲半導體。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普推動對等關稅政策，其中台灣輸美產品被課徵高達32％的關稅，雖然晶片產業目前未被納入這波關稅範圍內，但半導體將是下一階段政策調整的重點目標。針對近日媒體報導美國商務部長有意「奪回晶片產業」的說法，被譽為「PTT創世神」的科技專家杜奕瑾5日晚間於臉書「闢謠」，直指美國商務部長在訪談中根本沒說過「奪回」2個字，而是提到讓產業「回流」美國。

杜奕瑾指出，近期有部分台灣媒體與政論節目引用美國商務部長訪談內容，宣稱對台關稅「32％不夠」，並揣測其有意將晶片製造業「奪回美國」；然而他查閱美國財經媒體 CNBC 的完整專訪記錄後發現，訪談中並無出現類似措辭，相關說法多屬媒體自行引申或片面解讀，實際內容聚焦於美國製造業回流政策與供應鏈安全考量，並未針對台灣發表具批判性言論。

根據杜奕瑾轉述，商務部長在訪談中明確強調，《美墨加協定》（USMCA）對汽車等產業的免稅規定，有助吸引企業將製造基地設於美國。他也提到台積電等企業在美設廠的積極進展，並稱美方對於境內投資提供有利條件。至於高科技製造業是否能順利在美本地生產，商務部長則表示可望透過自動化與機器人技術，達成成本效益與供應安全兼顧的目標。

此外，訪談中確實提及國安相關風險，商務部長坦言，美方憂心若晶片等關鍵零組件產業落入中國控制，將對全球供應鏈造成深遠衝擊，這也是美國近年鼓勵企業在美設廠、降低集中風險的政策主軸。杜奕瑾強調，這與敵視台灣並無關聯，而是美方基於全球戰略與供應鏈穩定性的普遍性考量。







