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難逃「黑色星期一」！　華爾街祭2020年以來最大規模保證金追繳令

▲川普關稅政策重挫華爾街。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普關稅政策重挫華爾街。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普宣布對全球貿易夥伴祭出關稅後，全球金融市場劇烈震盪，避險基金遭遇自2020年新冠疫情爆發以來最大規模的保證金催繳潮。多家華爾街銀行因持倉價值大幅下跌，已要求其避險基金客戶追加擔保資金。

「黑色星期一」是指1987年10月19日星期一，美股道瓊指數暴跌22.6%，創下史上最大單日跌幅，全球股市隨之下瀉，引發金融市場恐慌，及隨之而來1980年代末的經濟衰退。

《金融時報》引述三位知情人士指出，部分大型銀行已對客戶發出自2020年以來最大筆的保證金催繳，凸顯川普宣布新關稅措施後，加上中國與其他國家準備報復性關稅所引發的市場混亂程度。美國標普500指數本周跌勢逼近2020年疫情以來最慘，原油與高風險企業債也出現拋售潮。

一位投資銀行主要經紀部門主管指出：「利率、股市與油價全面大跌……市場全面性波動的廣度，導致本次保證金催繳的規模。」他表示，這種情況與新冠疫情初期的市場劇變相似。

另一位美國大型銀行高層則透露，「我們正主動聯繫客戶，全面了解他們整體資產組合的風險情況。」據悉，多家主要經紀部門的團隊4日一早便進入辦公室召開緊急會議，應對大量保證金催繳作業。

根據摩根士丹利主要經紀部門最新周報，3日為美國長／短股票型基金自2016年有紀錄以來表現最差的一天，平均跌幅達2.6％。該報告指出，避險基金當日賣股規模創下歷史級水準，與2023年美國區域銀行危機及2020年新冠疫情拋售潮相當。

當日賣壓主要集中在科技巨頭、人工智慧概念股（涵蓋軟體與半導體）、高端消費品及投資銀行等類股。根據報告，美國長／短股票型基金的「淨槓桿比率」下滑至18個月低點，約為42％。

儘管如此，市場震盪可能更為嚴重。據知情人士透露，許多避險基金早已因應川普醞釀貿易戰，近周來陸續降低股票曝險與和銀行之間的槓桿比。

另值得注意的是，傳統避險資產黃金也未能倖免，4日重挫2.9％，顯示投資人信心極度疲弱。渣打銀行貴金屬分析師庫柏（Suki Cooper）指出，黃金可能正被用來「應付保證金催繳」。

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