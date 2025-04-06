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川普新關稅「iPhone恐飆破10萬」　外媒爆蘋果考慮加大巴西產能

記者蘇晟彥／綜合報導

美國總統川普宣布「對等關稅」後引起全球金融動盪，不少人關心的3C產品首當其衝被列入「大漲」名單，而任天堂也開出第一槍，將延後Nintendo Switch 2在美國上市的計畫。對此，巴西媒體就透露，蘋果公司接下來將迎來iPhone 17上市，將可能擴大在巴西的產能，用來支付較低的關稅。

▲▼iPhone13mini。（圖／取自蘋果官網）

根據外媒報導，川普在宣布對等關稅後，衝擊到許多公司，尤其蘋果公司大部分產品、組裝零件來自於中國，64%的對等關稅讓蘋果吃不消，有不少分析師預言，如果此狀況沒有解決，iPhone 17 ProMax的價格可能突破10萬以上。對此，根據巴西媒體爆料，正考慮擴大在巴西組裝iPhone的規模，以此來規避美國關稅，而美國在這一波對等關稅中，僅被徵收10%的最低關稅。

對此，據了解，蘋果公司自2011年以來一直在巴西組裝產品，該公司與台灣企業富士康合作，在聖保羅建立了一座工廠。然而，由於其產能較小，只有少數產品在巴西組裝，例如入門級iPhone，以供應當地市場。根據該報導，蘋果公司希望在不久的將來在巴西組裝更多iPhone型號。如果蘋果公司成功，在巴西組裝的iPhone不僅能滿足當地需求，還將出口到美國。對於蘋果公司來說，這將大幅降低稅收。

此外，自新關稅宣布以來，蘋果公司的股價已暴跌超過10%，該公司迄今已損失3000億美元的市值。其他美國公司，如輝達（NVIDIA），也發生了同樣的情況。

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