川普「粗暴計算公式」內幕　華郵揭：公布前3小時才敲定

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國總統川普上任後迅速推動全球數十國家的關稅政策。根據《華盛頓郵報》報導，川普在宣布前僅不到3小時才敲定計算公式，完全依賴直覺選擇。

川普就任後不久，幕僚開始制定一系列關稅稅率方案，目的是履行其競選期間的承諾，對貿易壁壘祭出對等手段。消息人士透露，政府機構的幕僚經過數週努力，擬定了多個選項，涵蓋各種貿易作法。

最終，川普選擇了一個基於美國與各國之間貿易逆差和各國對美出口總額的簡單公式。這個公式與川普第一任期白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）的主張極為相似，納瓦洛是現任川普的貿易暨製造顧問。

這套公式在白宮玫瑰花園公開後，立即遭到經濟學家的嘲諷，這場新全球貿易戰更導致股市大幅下跌。

川普對價值數兆美元商品徵收關稅的決定，反映出他在第2任期的兩大特色：依賴直覺並打破美國總統權力的長期制約，以及選擇一支能夠支持他無視這些制約的團隊。

白宮援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施新關稅計畫，允許官員迅速跳過審議過程，減少企業和外國領導人提供意見的機會。川普在1日晚間討論後，直到2日下午1時左右才決定最終計畫，距離在白宮玫瑰花園宣布消息的時間僅剩不到3小時。

中經院院長連賢明日前表示，原本預期美國會採用單一關稅方式，但結果美國將2024年台灣對美貿易逆差除以2024年美國自台灣進口的金額，最後得出對台課徵約一半的關稅，他形容這一算法「簡單又粗暴」。