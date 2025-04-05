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中國怒批美國「霸道」祭反制措施！川普回嗆：打擊不在同個層級

▲▼川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）

記者閔文昱／綜合報導

為了反擊美國的「對等關稅」，中國大陸4日下午宣布向美國所有進口商品加徵34%關稅，中國官媒《新華社》今（5日）更痛批，美國此舉嚴重侵犯各國正當權益，違反世界貿易組織規則，並對全球經濟秩序造成衝擊。對此，美國總統川普也發文回擊，中國所受到的打擊將遠比美國嚴重，且相差甚遠，美國一定會在這場經濟革命中贏得勝利。

川普今晚在自家社群平台Truth Social發文表示，中國受到的打擊遠比美國嚴重，根本不是一個等級，中國和許多國家一樣，一直以來都以不公平的方式對待美國，而美國就像個愚蠢無助的「出氣筒」，到了無可救藥的地步。

川普強調，如今這樣的日子結束了，政府正在以前所未有的方式把工作機會和企業帶回美國，「到目前為止，已經有超過5兆美元的投資，而且還在快速增加！這是一場經濟革命，而我們一定會贏。堅持住，這不會輕鬆，但最終的成果將是歷史性的。我們一定會讓美國再度偉大！」

中國官媒新華社今晚發布「中國政府關於反對美國濫施關稅的立場」，怒指美國的行為違反基本經濟法則和市場原則，無視國際貿易談判達成的利益平衡，並將關稅作為施壓工具，這是典型的單邊主義和保護主義，「美國打著追求『對等』和『公平』的旗號，實際上是為了謀取『美國優先』的利益，這樣的做法必然引發國際社會的反對。」

文章強調，中國人民崇尚誠信，不會被施壓或威脅所動搖，並將採取措施維護自身的主權和發展利益，「中美經貿關係應是互利共贏，美國應停止以關稅為武器對中國的經貿打壓，尊重中國人民的正當發展權。」

文章提到，作為全球第二大經濟體和商品消費市場，中國將繼續推動高水準對外開放，實施貿易和投資自由化便利化政策，打造市場化、法治化、國際化的營商環境，與世界共享發展機遇。

中國政府認為，經濟全球化是人類社會發展的必經之路，多邊貿易體制對全球經濟成長和永續發展做出了重要貢獻，各國應該共同推動經濟全球化朝向更開放、包容、普惠、均衡的方向發展，反對單邊主義和保護主義，維護以聯合國和世界貿易組織為核心的國際體系。

中國政府呼籲，各國應秉持共商共建共享原則，反對經濟霸凌行為，共同維護公平和正義的國際秩序，相信絕大多數國家會選擇站在歷史正確的一邊，推動全球經濟的健康發展，「世界要公道，不要霸道！」

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