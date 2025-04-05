川普關稅大刀血洗美股！昔批股市下跌=無能　今自打臉

▲川普宣布對等關稅。（圖／路透社）



記者楊庭蒝／綜合報導

2025年4月4日，道瓊工業指數單日重挫1679點，跌幅達4%，創下五年來最嚴重單日跌幅。這波市場震盪源於美國總統川普新推的關稅政策，對所有進口商品徵收10%基準關稅，並對中國、加拿大、墨西哥等國商品加徵更高稅率。諷刺的是，川普過去常將股市下跌與領導失敗畫上等號，如今卻因自身政策引發市場恐慌，讓他昔日言論成為焦點。

川普在2011年至2012年間，多次公開批評時任總統歐巴馬的經濟政策，暗示股市下跌反映領導無能。例如，他在2011年曾表示：「每次歐巴馬開口，市場就下跌！」2012年，他更直言股市表現不佳是政府無力的證明。然而，昨日的道瓊暴跌卻與川普的關稅決定密切相關。專家指出，市場對全球貿易戰的恐懼直接導致賣壓，投資者擔心供應鏈斷裂與物價上漲。

面對市場動盪，川普4月4日在白宮南草坪回應記者時顯得淡定，聲稱「市場會反彈，這只是暫時的」，並強調關稅將「讓美國再次強大」。這與他過去對股市下跌的尖銳批評形成強烈對比。分析人士認為，川普試圖將責任推給外部因素，但這次下跌的導火線無疑是他自己的政策。

全球市場同樣受到波及，亞洲股市4月5日開盤進一步下挫，歐洲主要指數也下跌2%以上。中國已宣布對美國商品加徵34%報復性關稅，加拿大則計劃對美國商品徵收25%關稅。經濟學家警告，這波關稅戰可能推高通貨膨脹，並讓美國經濟面臨衰退風險。