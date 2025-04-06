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幕後／藍軍怨罷免二階遭黨中央放生　罷綠委靠「狼性」打團體戰

▲趙少康、郝龍斌出席地動刪瑤志工培訓活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲趙少康、郝龍斌日前出席地動刪瑤志工培訓活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免第二階段連署白熱化，目前罷免藍委與綠委的比數來到35比12。第一線罷免綠委的藍營青年軍水深火熱，地方人士直言，黨中央喊推反廢死、反戒嚴公投，黨內、黨外都無共鳴，且罷免綠委投票日綁公投案基本上機率低，要藉此催出投票率不太可能，而高層答應要在第二階段連署投入資源也沒下文，青年藍軍怨嘆彷彿被放生，只能自立自強，預計周一待所有領銜人都收到公文後，同日向中選會領表開啟二階連署，「基層只能靠自己展現團結與熱情。」

罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶團隊日前已完成補件，加上民進黨新北立委蘇巧慧、張宏陸、山地原住民伍麗華，以及台中立委蔡其昌、何欣純一階補件都已送至中選會待審。罷免民進黨立委吳思瑤總部日前已正式對外開放，黨主席朱立倫、前中廣董事長趙少康皆以親臨打氣。

據悉，罷免綠委吳沛憶的罷免總部也在籌備中，進入最後的布置階段，近日也將開幕。罷免「雙吳」總部規劃每日連署書收集的造冊電子系統，確保不會再發生第一階段連署的混亂情況，並多方延攬連署志工進行資料填寫訓練，能迅速完成第二階段連署數量目標。

▲「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，現在連署的是第一階段的補件，但單日就收到900份連署書。（圖／賴苡任提供）

▲二階段連署在即。（示意圖／賴苡任提供）

罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，中選會補件審查時間需要多久不得而知，很多民眾在粉絲專頁詢問，何時開始第二階段，每日更有許多民眾親自跑來總部想要連署，他們目前正在籌備當中，也有發布志工招募，第二階段罷免吳沛憶的連署意向表，也需要大家廣傳。由於其他罷團已進入第二階段的起跑，他們也希望愈快啟動第二階段愈好。

對於基層如火如荼拚罷綠連署，國民黨中央卻轉為防守位，看準綠營罷團二階連署遇瓶頸，藍委們積極召開政策說明會，黨中央高層也輪番助陣，就是希望守住國會多數黨的防線；而該如何的催動罷免綠委的連署和投票率，則是交給藍營青年軍自行處理，讓藍營青年軍感到不滿，說好聽點是「放手讓年輕人發揮」，但講直白卻是「直接放生」，僅交由市黨部與青年藍軍對接，所下資源與民進黨相比如雲泥之別，「坦白說，台北市黨部主委黃呂錦茹真的很盡心盡力，包含找志工、找市議員來助陣，未來也會討論到分配責任額的部分，畢竟二階上萬份的連署書，若只靠基層藍軍處理實在力不從心。」

該人士質疑，民進黨府院黨全面介入罷免，國民黨卻選擇「防守為主」，這樣的策略究竟是戰略穩健，還是根本缺乏鬥志？罷免雙吳有台北市黨部傾力幫忙，那麼其他縣市呢？一階連署已是風雨飄搖，二階要達上萬份的連署更是困難重重，不少罷藍民團是頻於各大路口宣講、網路文宣開戰，結合線上線下總動員，甚至深入鄰里巷弄，連署都已經遭遇瓶頸，「黨中央雙手一攤表示沒有資源，要青年藍軍面對二階自立自強，但文宣、連署站設備、志工便當水資，是不是都需要資源？」

參與罷免活動的藍營青年感嘆，事到如今，國民黨的「不亂罷免」原則，反而成了束縛自身的枷鎖，沒有進攻就只能節節敗退，藍營立委高達35人被送件罷免，顯示民進黨動員能力的強大，也突顯國民黨最擅長的組織戰卻根本沒動起來，在這樣的情勢下，黨中央二階仍定調「防守優先」，讓基層苦不堪言，「待提案領銜人收到公文後、預計同日向中選會領表開啟二階連署，展現大團結、熱戰到底的戰狼決心，也將定期商討罷免戰略。」據悉，士林北投將設至少五個連署站，也會邀請學者、資深媒體人來為罷吳總部站台，持續創造話題性跟熱度。

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