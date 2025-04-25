罷團稱三協成餅舖遭查水表　國民黨：被檢舉賣「過期餅」依法開罰

▲三協成餅舖日前貼出公告「本店因業務需求，停止收件」。（圖／取自「刻不容楷」臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

罷免團體「刻不容楷」日前指出，淡水名店三協成餅舖，因涉入罷免活動，遭新北市政府查水表，並以「未標示鹹蛋是雞蛋還鴨蛋」為由，開罰20萬。對此，國民黨今（25日）稍早在社群平台反擊，該餅店在今年曾被檢舉賣「過期餅」，新北市政府依法開罰6萬元，與「查水表」毫無關聯，也從未有開罰20萬的紀錄。

國民黨在臉書提到，近日民進黨的惡罷團體「刻不容楷」稱挺罷免餅店因為沒標清楚是「鹹雞蛋還是鹹鴨蛋」，遭新北市政府衛生局查水表開罰20萬，哭天搶地要以悲情博同情。

國民黨說明，事實上，新北市府從未有開罰該餅店20萬元之紀錄，新北市府在去年接獲民眾檢舉該餅店內容物與標示不符，依法送食藥署認定程序中，後續會參考食藥署回函及相關規定處理。

此外，國民黨指出，該餅店在今年曾被檢舉賣「過期餅」，新北市政府衛生局依法開罰6萬元，與「查水表」毫無關聯，國民黨痛批，綠營罷免團體一邊賣過期餅，一邊滿嘴政治迫害，還敢指控政府打壓？

國民黨表示，民進黨不但不約束這些人，還默默幫撐腰，嘴巴喊著民主自由、公民參與，實際卻放任側翼造謠、消費公務員、踐踏食安，基層衛生稽查員依法執行職責，卻被當成政治道具、任意抹黑。最後，國民黨強調，要力挺的不是某家店、某塊餅，而是台灣人民有權利知道真相、拒絕被餵造謠餅的良心與正義。