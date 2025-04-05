川普關稅「各國領袖反應曝」！徐巧芯：賴清德要大家享受音樂

▲川普政府幾乎針對美國所有貿易夥伴加徵對等關稅。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

為了導正貿易逆差，美國總統川普日前宣布對等關稅制度，為全球經濟投下震撼彈，台灣更將面臨32%重稅。對此，國民黨立委徐巧芯對比各國領袖的積極應對，批評中華民國總統賴清德「希望大家享受音樂；副總統蕭美琴，在問大家潤餅喜歡吃什麼口味」，質疑賴清德到底在躲什麼，是否能真正解決問題。

徐巧芯今（5日）下午在臉書列舉面對美國關稅政策的衝擊時，各國領袖紛紛採取不同的應對措施：

一、新加坡總理黃循財：透過電視談話宣布不會開徵報復性關稅，但提醒新加坡人民，影響將會深遠，最糟情況可能是大蕭條與世界大戰。

二、德國總理蕭茲：明確表示川普的做法「根本上是錯誤的」，並認為歐盟應該反制，但也期待以對話解決分歧。

三、日本首相石破茂：將普遍關稅定調為「國難」，並爭取下週與川普通話，必要時不排除再度訪美。

四、法國總統馬克宏：呼籲企業暫停投資美國作為反制，直到美國釐清問題。

五、加拿大總理卡尼：對美國進口汽車徵收25%關稅。

六、英國首相施凱爾：雖然英國僅被課徵10%關稅，仍表態將爭取關稅下修或完全取消。

七、越南領導人蘇林：向川普表態願將越南對美國進口關稅調降至0%。

八、馬來西亞總理安華：表態反對「對等關稅」，暫不考慮開徵報復性關稅，將與東協國家採取一致立場。

▲總統賴清德手舉「至少我們還有音樂」字樣的毛巾，以預錄影片的方式，在屏東「台灣祭」露面。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）

徐巧芯指出，對比各國領袖的積極應對，賴清德在這段期間僅在臉書及X平台發文，並透過預錄影片呼籲大家享受墾丁的海風和音樂，還舉起「至少我們還有音樂」的布巾；此外，副總統蕭美琴則是在社群平台問大家潤餅喜歡吃什麼口味。

徐巧芯提到，行政院長卓榮泰雖表示要與在野黨會商，但看來並沒有實際行動，而民進黨立法院黨團總召柯建銘自爆參加國安會議，結果暴露國安團隊對於對等關稅的預判錯誤。

徐巧芯強調，各國領袖是否能有效應對尚在其次，起碼他們站出來對美國表態，與人民溝通，「（賴清德）躲在卓榮泰，柯建銘哼哈二將背後，難道你指望賴清德能幫你解決問題？」