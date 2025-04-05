川普在意「貿易逆差」　黃珊珊：卓內閣20項措施疫情時用過了

▲民眾黨立委黃珊珊。（資料照／記者周宸亘攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國對等關稅政策日前出爐，美國因近年對台灣呈現高額的貿易逆差，台灣因此遭加重32％不等的關稅，引發國人與產業界擔憂衝擊經濟。對此，民眾黨立委黃珊珊昨（4日）質疑，大家都知道美國政府在意的是「貿易逆差」，但行政團隊沒有在記者會進一步說明這個問題，她不禁痛批，行政院是不是根本沒有搞清楚狀況。

因應美國對等關稅政策，行政院在昨日召開記者會說明因應措施，黃珊珊認為，行政單位很快速盤點了可行的政策與回應方案值得肯定，但她不明白，這次的因應方案到底是為了因應美國的關稅政策，還是只是另一次的大撒幣政策？

黃珊珊說明，川普的政策是普遍地對所有國家課徵10%關稅，並且針對包含台灣在內的六十個國家，再課徵較高的關稅，然而，解鈴還須繫鈴人，我國真正面對的問題是，我們如何回應美國政府的要求，不論這個要求是關稅上的、非關稅上的或是匯率上的。

黃珊珊進一步說明，她可以理解，行政單位看到美國政府提出的公式會很意外，這一點她想所有人都是，但是行政院這次所提出來的「九大面向二十項措施」本身如何與國際貿易政策有關？

黃珊珊點出，依照行政院所公布的內容，20項措施包括，優惠貸款、租稅減免、輔導轉型、提升國際競爭力等，值得注意的是，這一套做法在過去新冠肺炎的疫後振興就已經做過了，當時是為了穩住國內的內需、為了協助民間因應疫後供應鏈重整的局勢。

不過，黃珊珊指出，這次我們所面對的與其說內需問題，毋寧說是來自美國的關稅戰，它既是台美之間的貿易問題，也是全世界的貿易問題，政府再次使用在強化內需、協助外銷上已經使用過的大抵雷同的政策，能夠因應這個情勢嗎？行政院使用因應內需下滑的政策，真的能協助國內產業走出這波亂流？

黃珊珊認為，台灣現在不僅應該強化對美經貿談判，盡速與川普政府就台美21世紀貿易談判，更應該立即開啟與世界各國的雙邊經貿談判，支持產業並不僅僅只是撒錢給優惠，或者是安排專人專線，而應該真正作為產業的後盾，幫忙業界搭起國與國之間的貿易橋樑。

黃珊珊直指，川普看待國際關係是以交易為主，而不是以價值為主，既然如此，行政單位更應趁機擴大、深化與各國的貿易關係，建立起台灣與世界的交易往來。

此外，黃珊珊表示，大家都知道美國政府在意的是美國對台灣的貿易逆差，行政院卻無法說明這次所推動的措施如何回應這個問題，包括，我們會要多買美國製的產品嗎？還是要擴大進口美國特定產品？在這次的記者會中付之闕如。

黃珊珊強調，行政院這次急就章的記者會，端出過去已經用過的政策，除了凸顯行政院真的沒有預期以外，她也不禁擔心，行政院是不是根本沒有搞清楚，是在因應川普政府，還是正在加入世界貿易組織？