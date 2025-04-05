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陸強硬反擊川普　官媒稱「清明節放假」是老天爺幫忙

▲▼中美關稅戰,對等關稅。（圖／路透社）

▲中美展開新一輪關稅戰。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸4日強硬反擊美國總統川普的「對等關稅」政策，掀起中美新一波關稅大戰。對此，大陸官媒《新華社》旗下公眾號「牛彈琴」5日表示，此次反擊釋出了3個清晰信號，分別為「中國不怕」「中國有辦法」及「美國必須改」，而且連老天爺都在幫忙，周五清明節中國放假，但歐美股市照樣交易，立刻「跌成了狗」。

「牛彈琴」指出，第一個信號是「中國不怕」，因為不管中國怎麼低調，怎麼克制，美國都不會放過中國，「伸頭是一刀，縮頭也是一刀。那就堂堂正正，表明我們自己的明確態度。中國不惹事，但也不怕事。」

「牛彈琴」說，第二個信號是「中國有辦法」，兵來將擋水來土掩，既然美國得寸進尺一再加稅，那就以牙還牙迎頭痛擊，「所以，我們看到，中國當天12箭齊發，有加稅的，有出口管制的，有列入黑名單的，哦，還有對杜邦發起反壟斷調查的。」

▼川普「對等關稅」公布後，美股接連大跌。（圖／路透社）

▲▼美股大跌。（圖／路透）

「牛彈琴」提到，被逼到牆角的加拿大，已宣佈25%關稅反制。接下來是歐盟，歐盟肯定還想妥協，一些人肯定更希望禍水東引，但現在的局勢，歐盟最後也不得不硬著頭皮上，「這就是鬥爭的策略。打得一拳開，免得百拳來。讓全世界也看一看，怎麼對自己更有利。」

「牛彈琴」指出，第三個信號是「美國必須改」，川普其實也很焦慮，怕事情拖下去，怕通膨漲上來，怕股市連續暴跌，怕各國集體報復，怕美國被徹底孤立，「所以，中國反制後，我們看到，他不得不第一時間迅速回應，宣稱『中國做錯了』『玩不起』，更不斷給美國人打雞血，『只有軟弱才會失敗』。」

「牛彈琴」並提到了此事反擊下的兩個細節，第一是「越南的電話」，川普跟越南領導人打電話，越南願意將關稅降至零，「零關稅，可能嗎？別忘了，川普的關稅公式，不是對方真正的海關關稅，而是美國逆差／美國進口。那意味著如果真零關稅，越南對美出口更多而不是更少，川普更焦慮而不是更得意。」

▼陸股因清明節放假休市。（圖／路透社）

▲▼陸股,上證指數,股市。（圖／路透社）

第二個細節是「中方反制的時間」，「牛彈琴」說，可能就是巧合，但更可能的，老天爺也在幫忙，「週五，中國清明節放假，A股不開盤；但歐美股市照樣交易，所以，中國反制消息一出來，歐美股市立刻都跌成了狗。」

「牛彈琴」還引用了川普曾說過的名言，「如果道瓊指數單日跌超1000點，那總統就應該裝進大炮，以極快速度射向太陽！沒有任何藉口。」連續兩天，道瓊指數都跌破了1000點，黑色星期五更是暴跌超過2000點，「總統要射向太陽嗎？」

最後，「牛彈琴」也強調，「這是一場偉大的博弈，是福不是禍，是禍躲不過，如果這就是中國發展過程中必然要面臨的劫，那我們就必須勇敢面對。」

▲▼中國大陸工廠,紡織。（圖／路透社）

▲▼中國大陸工廠,紡織。（圖／路透社）

▲▼中國大陸電動車工廠。（圖／路透社）

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