關稅戰開打！藍喊話「停止大罷免」　她轟：像是在對人民說閉嘴

▲政治評論員吳靜怡。（資料照／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國總統川普日前公布對等關稅政策，衝擊世界各國，其中，台灣也遭祭出32％關稅，對產業及經濟的影響不容小覷，為此，國民黨呼籲民進黨「停止大罷免」，朝野團結應對。然而，政治評論員吳靜怡今（5日）表示，這就是雙重標準的政治語言，國民黨面對中國軍演軟弱無力，面對關稅喊得震天響，還試圖與國內政治連結，像是在對人民說「閉嘴」。

吳靜怡提到，面對全球關稅問題，朱立倫和在野黨立委高喊，「要促進朝野團結，應該先停止大罷免」，擺出一副威嚇民眾的姿態，彷彿在對公民說，「你們不能行使權利，因為這樣社會會撕裂。」。

然而，吳靜怡直言，自己還沒放棄民主這回事，所以，罷免會更努力進行，而藍營只想撕裂台灣，國民黨的問題就是雙重標準，對中軟弱，對內強硬，民主何在？

吳靜怡說明，台灣面臨中國軍演的直接威脅，以及美國對台課徵關稅引發全球關注，國民黨在這兩大議題上的態度卻令她困惑，面對中國軍事威脅時軟弱無力，對美國關稅問題卻喊得震天響。

吳靜怡認為，國民黨對中國的飛彈不敢說「停止」，卻對人民的罷免權說「停止」，這不是保護台灣，而是要求人民閉嘴，真不虧是全球戒嚴品牌第一的政黨。

吳靜怡強調，國民黨這種雙重標準，不僅是政治語言上的誤導，更暴露了國民黨在國家安全與民主價值上的矛盾立場，對台灣民主構成潛在威脅，在美國對台課徵32%關稅的議題上，表現得異常激進，試圖將關稅問題與國內政治連結。

吳靜怡表示，美國關稅確實對台灣經濟造成影響，但與中國軍演對國家安全的直接威脅相比，請問哪個更為迫切且嚴重？國民黨是否將經濟利益置於國家安全之上？經濟固然重要，但若連主權與安全都無法保障，經濟發展又從何談起？

因此，吳靜怡開轟，國民黨的優先級錯亂，顯示其在國家利益上的判斷存在嚴重偏差，這不僅是對民主權利的漠視，更像是在對人民說「請閉嘴」。

針對川普對全球發起的關稅措施，吳靜怡點出，不僅衝擊全球貿易，更對台灣經濟構成嚴峻考驗，雖然中國也是對美國的關稅表示強烈反對、日本增加各種措施緩解產業壓力，但台灣不能只是發表聲明。

吳靜怡直指，這不只是經濟挑戰，台灣更要利用地緣政治關係以實力強化談判，政府必須主動出擊積極與美方協商，同時，加速推動產業多元化，減少對單一市場的依賴、即時政策補助穩定信心，台灣應與日本、歐盟等民主盟友建立共同抗衡機制，日本已將此視為「國家危機」，台灣更不能掉以輕心。

吳靜怡進一步指出，這正是深化區域戰略合作、提高國際談判籌碼的契機，唯有理性應對、產業轉型，台灣才能在變局中站穩腳步，避免再次成為大國博弈下的犧牲品。

最後，吳靜怡再度重申，民主不是包袱，而是台灣最堅實的盾牌，對民主喊「停止」的人，才真正該被人民罷免，罷免是我們的憲政權利，也是捍衛台灣的第一步，連署，不能停。