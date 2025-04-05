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民眾黨團發函韓國瑜召集協商　要求行政院8日做關稅報告

▲▼美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普2日在白宮玫瑰園宣布對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普宣布實施「對等關稅」，台灣即將面臨32%的高關稅，衝擊全台產業發展。為此，民眾黨立法院黨團今（5日）下午1點30分時，已函請立法院長韓國瑜，於下週一（7日）盡速召集黨團協商，要求行政院亡羊補牢，並於8日立法院院會提出完整、具體的專案報告，向社會說明後續具體作爲，妥為因應將重擊台灣之經濟風暴。

民眾黨團表示，川普關稅戰2.0將首先衝擊資通訊產品，終端組裝製造業如筆電品牌廠、網通、面板，傳統產業如成衣、高爾夫球頭、汽車零組件等產業亦將承擔高額關稅，儘管少部份成本可轉嫁至供應鏈，沉重的關稅壓力仍超乎預期，企業紛紛下修獲利預估。

民眾黨團批評，面對美國重大政策，我國行政院反應卻龜速，僅能端出最膝反射、最末端之經費補助，4日宣示投入880億元因應，提出九大面向與二十項措施，內容空洞至極。

▲▼民眾黨黨團召開「不要懷疑民進黨立委 護航弊案的決心」記者會，總召黃國昌、副總召張啟楷、立委麥玉珍、劉書彬出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨團發函韓國瑜召集協商，並要求行政院8日做關稅報告。（圖／記者湯興漢攝）

民眾黨團指出，這880億的撒幣補助，非但猶如杯水車薪，難以應對相關產業的短期衝擊，更缺乏對供應鏈重組與出口轉移的長期因應方針，行政院「舊瓶裝新酒」將原本行政方案調整上架，毫無國家宏觀布局、不見出口轉型調整藍圖、更缺乏實質強化與其他經濟體之互惠交流方式，及短、中、長期全球新政經情勢的策略及運作戰略，種種作為均可見卓內閣團隊毫無警覺又缺乏緊急應變能力。

據此，民眾黨團建請韓國瑜院長於7日召集協商，要求行政院盡速於8日院會提出專案報告，報告內容應包含賴政府對美嚴正交涉的內容與結果、進一步爭取關稅豁免或貿易協議、及嚴謹評估協助企業方案、供應鏈調整之全方面準備，使國人與產業能真實探知全球經濟巨變下，中央政府之實際應對作為。

民眾黨團說，請行政院針對交涉內容與結果、爭取關稅豁免或貿易協議、嚴謹評估協助企業方案、供應鏈調整之全方面準備等諸多重大議題，提出確切而具體的專案報告，「世界變天了，執政團隊該醒了，愚人節、兒童節都過完，今天已是清明節，別再不知今夕是何夕」。

▲▼因應美國對等關稅政策，民眾黨團發函請立法院長韓國瑜召集關稅專報協商。（圖／民眾黨提供）

▲▼因應美國對等關稅政策，民眾黨團發函請立法院長韓國瑜召集關稅專報協商。（圖／民眾黨提供）

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