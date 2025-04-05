巴紐6.9地震約11顆原子彈威力　專家示警：全球留意規模8↑強震

▲巴布亞紐幾內亞發生規模6.9地震，郭鎧紋表示，釋放約11顆原子彈威力。（圖／郭鎧紋提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣時間今（5日）清晨4時5分，巴布亞紐幾內亞發生規模6.9地震。地震專家郭鎧紋表示，這起地震相當11顆原子彈釋放能量，而今年至今已發生4起規模7以上地震，和去年差不多，但全球平均約450天就有一個規模8以上強震，從2021年至今已1332天沒有規模8以上強震，未來要特別注意規模8以上強震。

巴布亞紐幾內亞新不列顛島在今天清晨發生規模6.9地震，地震深度僅10公里，屬於淺層地震，太平洋海嘯警報中心一度發布海嘯通報，指可能在太平洋地區引發海嘯威脅，但後續已經解除。

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地震專家郭鎧紋指出，這起規模6.9地震，屬於淺層地震，相當11顆原子彈釋放能量，而今年至今已發生4起規模7以上地震，包括之前緬甸7.7強震，和去差不多，但整體來說，全球地震仍屬於平靜期。

▲郭鎧紋指出，全球已經1300多天沒有規模8以上強震，要特別留意。（圖／郭鎧紋提供）※點圖放大

郭鎧紋進一步表示，平均來說，全球約450天就有一個規模8以上強震，相當於500顆原子彈釋放能量，但從2021年至今，全球已經1332天沒有規模8以上強震，現在相對是全球地震平靜期，未來要特別注意規模8以上強震。

至於台灣在清明連假期間，接連發生數起地震，郭鎧紋認為，和緬甸強震無關，應該是台灣既有斷層原先積蓄的能量所導致，適當釋放能量也是好事。