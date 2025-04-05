　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市公布去年消費爭議排名　網購類最多蝦皮731件居第一

▲▼網路購物，網購，網路消費，電商平台。（圖／pixabay）

▲北市公布去年消費爭議排名，網購類最多，其中蝦皮又以731件居第一。（圖／pixabay）

記者陳家祥／台北報導

北市法務局今（5日）公布113年度台北市受理消費申訴及申請調解案件統計結果，統計申訴案件共計1萬9564件，較前112年的2萬784件略降；但占全國總案件數約25%，仍居全國之冠。其中，消費爭議最多的5大類型依序為「網路電視購物類」4245件、「運輸類」2022件、「藝文表演類」1762件「線上遊戲類」1473件及「旅遊類」1306件。 

法務局分析，113年以「網路電視購物類」爭議最多，「藝文展演類」則重返前5大消費爭議類型，其中以購票帳號遭鎖、表演活動履約爭議、影音串流訂閱制爭議等遭申訴最多；另「運輸類」、「線上遊戲類」及「旅遊類」持續上榜。

以案件數4245件排行第1的「網路電視購物類」，較112年的3315件增加930件、增幅為28%。榜首為「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司」（蝦皮購物網站）731件，第2名「富邦媒體科技股份有限公司」（momo購物網）397件，第3名為「網路家庭國際資訊股份有限公司」（PChome 24h購物）195件，常見爭議原因以商品瑕疵及退換貨等為主。

排名第2名為「運輸類」，共2022件，較112年的1787件呈現增加趨勢，其中以「外送平台」為大宗，計有904件，「載客運送及貨物運送」392件，「航空」259件，「車輛租賃」122件。

運輸類榜首以「優食台灣股份有限公司（Uber Eats）」計507件最多，主要原因以餐點錯誤、延遲送達、餐點毀損、未成功領餐，平台客服等遭訴最多，「富胖達股份有限公司（Foodpanda）」378件居次，第3名「優步福爾摩沙股份有限公司（Uber）」78件。

排名第3名類別為「藝文表演類」共1762件，較112年781件增加126%，榜首為「拓元股份有限公司」486件，主要爭議原因為購票帳號遭偵測使用不當程式遭封鎖；第2名「得藝室策劃有限公司（TheArtistudio）」368件，主要爭議原因為該公司113年11月30日在林口體育館舉辦AKMU「演唱會變成見面會」爭議；第3名「車庫娛樂股份有限公司」190件，主要爭議原因為「Magic Hour Premium」自動訂閱扣款衍生爭議。

 排名第4名為「線上遊戲類」，共1473件，榜首為「香港商動視暴雪有限公司」，案量為433件，其中以《魔獸世界》遭訴最多；第2名「遊戲橘子數位科技股份有限公司」為161件，以《新楓之谷》、《天堂M》及《艾爾之光》遭訴最多；第3名「台灣大哥大股份有限公司」154件，以《VALORANT 特戰英豪》及《英雄聯盟》遭訴最多。線上遊戲主要申訴爭議原因以帳號遭停權、系統問題及退費爭議等為主。

排名第5名為「旅遊類」，共1306件，較112年1275件略增。本類型榜首為「客遊天下旅行社有限公司（KLOOK客路）」計288件，較112年176件大增64%，第2名「Agoda」157件，第3名「酷遊天國際旅行社股份有限公司（KKday）」120件。常見爭議原因為住宿及旅遊行程取消、使用效期等。

法務局表示，消費者如有消費疑義，可上台北市政府法務局消保網查詢相關訊息，或可撥打「1950」或02-27256169消費者服務專線，洽詢服務人員。倘有法律方面問題，可參看台北市政府法律諮詢資源，歡迎民眾多加利用。

▲▼北市公布去年消費爭議排名，網購類爭議最多，其中又以蝦皮731件居第一。（圖／法務局提供）

▲北市公布去年消費爭議排名，網購類爭議最多，其中又以蝦皮731件居第一。（圖／法務局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
364 1 8553 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美股大逃殺！單周跌幅5年來最慘　恐慌指數飆升
整理爺爺遺物發現9本書！「千年前寶物」估出天價
綠博小火車撞死爸爸！兒心碎招魂：根本來不及…轟縣府責任最大
大谷翔平盜壘遭逮「連38場紀錄中斷」　捕手驚呼：怎麼會跑？
機車道1天6摔車　30歲男摔斷脊椎死亡
台灣祭傳麵包下藥性侵　警方曝真相
鋒面接力　下周2天雨最猛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

影／軍聞社新影片警示國人「別讓日常被偷走」　軍演悄悄讓人習慣

北市公布去年消費爭議排名　網購類最多蝦皮731件居第一

綠營、總統諮議涉共諜案　作家：不是財就是色！選幕僚會更重操守

曝川普關稅底線在「20％左右」　學者：台灣應以此做為談判目標

幕後／民眾黨「大罷免潮」政治紅利少　憂藍不禮讓2026「恐淪墊腳石」

卓內閣想2天僅提880億救產業　藍委諷：要有心理準備面對震撼

幕後／藍委抗罷自救策略曝　「空戰冷、陸戰熱」鎖定基本盤對決

高關稅卓揆束手無策？　李艷秋酸：由柯建銘領銜談判「瘋癲中藏智慧」

葉元之成罷藍首張骨牌！　藍委盼合體縣市首長搏生機

台灣被美課徵32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌：還有3件事可做

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

粉絲捕捉 #李珠珢 場邊可愛畫面　網友見影片：這什麼神仙角度

#高雄輕軌 又被撞！ 三寶女「鬼切沒閃過」慘被開罰法辦

#李珠珢 #南珉貞直接露香肩拼了！互動超萌且福利滿滿XD

出席請 #大甲媽 上轎儀式！ #韓國瑜 向 #媽祖 祈求1事

木村拓哉離台　上前打招呼超暖

影／軍聞社新影片警示國人「別讓日常被偷走」　軍演悄悄讓人習慣

北市公布去年消費爭議排名　網購類最多蝦皮731件居第一

綠營、總統諮議涉共諜案　作家：不是財就是色！選幕僚會更重操守

曝川普關稅底線在「20％左右」　學者：台灣應以此做為談判目標

幕後／民眾黨「大罷免潮」政治紅利少　憂藍不禮讓2026「恐淪墊腳石」

卓內閣想2天僅提880億救產業　藍委諷：要有心理準備面對震撼

幕後／藍委抗罷自救策略曝　「空戰冷、陸戰熱」鎖定基本盤對決

高關稅卓揆束手無策？　李艷秋酸：由柯建銘領銜談判「瘋癲中藏智慧」

葉元之成罷藍首張骨牌！　藍委盼合體縣市首長搏生機

台灣被美課徵32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌：還有3件事可做

卵巢手術竟割錯邊！索性把左側也切掉　婦科名醫判賠60萬確定

車禍畫面曝！新北母載兒吃飯…自撞分隔島「180度翻肚」滑行

美股大逃殺！單周跌幅5年來最慘　恐慌指數飆升

金賽綸離世49天！　14年摯友金寶羅「百字文哀悼」曝她生前燦笑片

影／軍聞社新影片警示國人「別讓日常被偷走」　軍演悄悄讓人習慣

瘋電影／喵的奇幻漂流　拿到奧斯卡金像獎的喵

安眠藥+啤酒！小黃成「移動神主牌」　逆撞休旅車猛推10米

大谷翔平盜壘失敗　羅伯斯表情嚴肅：決定跑就必須確保成功

台股皮皮挫　486先生喊「逢低要加碼」先做1事：不會長期在低點

訪問／永瀨廉謙虛國寶神顏：只有92分！　購物「超俗台灣LV」送高橋海人

機率不到1%！罕見大翅鯨　現身花蓮外海賞鯨人潮擠爆船班

政治熱門新聞

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

卓榮泰拋共商國是　國民黨團提「5堅持」：民進黨有誠意就協商

王世堅勸柯建銘：不能意見不同就罵人匪諜

痛罵卓榮泰「廢物」　楊蕙如：邏輯錯亂

台被課32%關稅　他曝川普1點值得鼓掌

不普發1萬？　張善政籲：中央可用5283億超徵稅收應對川普關稅

台灣遭課稅32％　財政部提「增補助＋減利息」救國內廠商

卓內閣想2天僅提880億救產業　藍委諷：要有心理準備面對震撼

即／台吃「補貼關稅止痛藥」　朱立倫：多國已派人赴美

曝川普關稅底線在「20％左右」　學者：台灣應以此做為談判目標

賴清德未在川普社群留言！藍酸賴當小編翻車　林亮君批沒格調

幕後／空戰冷、陸戰熱　藍委抗罷自救策略曝

黃國昌批卓榮泰不該繼續當閣揆　喊話賴清德停止黨同伐異

高關稅卓揆束手無策？　李艷秋酸：由柯建銘領銜談判「瘋癲中藏智慧」

更多熱門

相關新聞

陳炳辰／北市新案漸入「無差別百萬時代」　4區還有7字頭

陳炳辰／北市新案漸入「無差別百萬時代」　4區還有7字頭

想在台北市找低價案，越來越難，大安、信義不用說，而松山小巷弄內小案、中山低價區個案也都出現百萬行情，新案房價發展漸漸進入無差別式百萬宅。不過觀察低價個案，文山、士林、北投、萬華還有7字頭價碼。

101成共軍軍演目標　蔣：後備指揮部進駐EOC

101成共軍軍演目標　蔣：後備指揮部進駐EOC

張峻挺罷免傅崐萁　蔣萬安這樣說

張峻挺罷免傅崐萁　蔣萬安這樣說

北一女禁師上陸媒　蔣萬安這樣說

北一女禁師上陸媒　蔣萬安這樣說

LaLaport外「1舉動」最慘噴6000！　已10人挨罰

LaLaport外「1舉動」最慘噴6000！　已10人挨罰

關鍵字：

台北市法務局消費爭議

讀者迴響

熱門新聞

美國關稅戰！他憂曝「台灣1產業」：基本上被宣判死刑

林芯儀奪健美比賽總冠軍「超狂魔鬼身材」曝光

關稅衝擊　任天堂：暫停美國預購Switch 2

川普關稅連2天血洗美股　道瓊狂瀉2145點

台積電周一補跌「甚至跌停」？專家給答案

中國報復對美課34％關稅　川普：中國打錯牌了

6.9強震襲巴布亞紐幾內亞　海嘯警報發出

大甲媽剛起駕就開打　一堆阿志頭嗆：輸贏啊

越共總書記通話川普：對美關稅可降到0　

明起變天降溫！下周鋒面接力「雨區擴大」　中部以北防大雨

台股崩2000點不意外　專家：抄底前要先想破底怎辦

全球第4大車廠宣布：裁撤美國5廠900員工

即／對等關稅重創股市！　川普說話了

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

蕭美琴笑問「清明節潤餅包什麼料」　一票人崩潰

更多

最夯影音

更多

國1麻豆段驚悚追撞！　白車追尾BMW車頭全毀

屏東內埔路口驚悚車禍！　2車未減速擦撞賓士遭鏟翻撞牆

邊荷律「狂敲抱枕」等飛機餐　經紀人：叫妳拍片不是拍這種

男赴國外旅遊頻被問來自哪裡　當地人聽「Taiwan」後反應曝光

李珠珢氣質32撞超仙！ 絕美角度根本天使下凡 #啦啦隊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面