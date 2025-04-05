北市公布去年消費爭議排名　網購類最多蝦皮731件居第一

▲北市公布去年消費爭議排名，網購類最多，其中蝦皮又以731件居第一。（圖／pixabay）



記者陳家祥／台北報導

北市法務局今（5日）公布113年度台北市受理消費申訴及申請調解案件統計結果，統計申訴案件共計1萬9564件，較前112年的2萬784件略降；但占全國總案件數約25%，仍居全國之冠。其中，消費爭議最多的5大類型依序為「網路電視購物類」4245件、「運輸類」2022件、「藝文表演類」1762件「線上遊戲類」1473件及「旅遊類」1306件。

法務局分析，113年以「網路電視購物類」爭議最多，「藝文展演類」則重返前5大消費爭議類型，其中以購票帳號遭鎖、表演活動履約爭議、影音串流訂閱制爭議等遭申訴最多；另「運輸類」、「線上遊戲類」及「旅遊類」持續上榜。

以案件數4245件排行第1的「網路電視購物類」，較112年的3315件增加930件、增幅為28%。榜首為「新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司」（蝦皮購物網站）731件，第2名「富邦媒體科技股份有限公司」（momo購物網）397件，第3名為「網路家庭國際資訊股份有限公司」（PChome 24h購物）195件，常見爭議原因以商品瑕疵及退換貨等為主。

排名第2名為「運輸類」，共2022件，較112年的1787件呈現增加趨勢，其中以「外送平台」為大宗，計有904件，「載客運送及貨物運送」392件，「航空」259件，「車輛租賃」122件。

運輸類榜首以「優食台灣股份有限公司（Uber Eats）」計507件最多，主要原因以餐點錯誤、延遲送達、餐點毀損、未成功領餐，平台客服等遭訴最多，「富胖達股份有限公司（Foodpanda）」378件居次，第3名「優步福爾摩沙股份有限公司（Uber）」78件。

排名第3名類別為「藝文表演類」共1762件，較112年781件增加126%，榜首為「拓元股份有限公司」486件，主要爭議原因為購票帳號遭偵測使用不當程式遭封鎖；第2名「得藝室策劃有限公司（TheArtistudio）」368件，主要爭議原因為該公司113年11月30日在林口體育館舉辦AKMU「演唱會變成見面會」爭議；第3名「車庫娛樂股份有限公司」190件，主要爭議原因為「Magic Hour Premium」自動訂閱扣款衍生爭議。

排名第4名為「線上遊戲類」，共1473件，榜首為「香港商動視暴雪有限公司」，案量為433件，其中以《魔獸世界》遭訴最多；第2名「遊戲橘子數位科技股份有限公司」為161件，以《新楓之谷》、《天堂M》及《艾爾之光》遭訴最多；第3名「台灣大哥大股份有限公司」154件，以《VALORANT 特戰英豪》及《英雄聯盟》遭訴最多。線上遊戲主要申訴爭議原因以帳號遭停權、系統問題及退費爭議等為主。

排名第5名為「旅遊類」，共1306件，較112年1275件略增。本類型榜首為「客遊天下旅行社有限公司（KLOOK客路）」計288件，較112年176件大增64%，第2名「Agoda」157件，第3名「酷遊天國際旅行社股份有限公司（KKday）」120件。常見爭議原因為住宿及旅遊行程取消、使用效期等。

法務局表示，消費者如有消費疑義，可上台北市政府法務局消保網查詢相關訊息，或可撥打「1950」或02-27256169消費者服務專線，洽詢服務人員。倘有法律方面問題，可參看台北市政府法律諮詢資源，歡迎民眾多加利用。

▲北市公布去年消費爭議排名，網購類爭議最多，其中又以蝦皮731件居第一。（圖／法務局提供）