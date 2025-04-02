北一女禁師上陸媒！蔣萬安：只要不違反教育中立　堅定捍衛言論自由

▲蔣萬安出席114年度市長與南港區里長有約，藍委李彥秀現身。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

北一女國文教師區桂芝日前因接受中國大陸官媒《央視》採訪引發爭議，北一女中校長陳智源3月31日公告，即日起禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪，而北市教育局昨（1日）則稱，尊重教師專業自主權及捍衛言論自由。台北市長蔣萬安今（2日）強調，只要不違反教育中立，北市府就會做老師後盾，守護言論自由；但被問及要不要再找北一女溝通？蔣萬安僅說，尊重校方跟老師的決議。

蔣萬安2日上午出席南港區與里長座談會，針對北一女校長發內部信要求老師別上陸媒專訪，民進黨議員希望教育局是否要訂定準則，才能一體適用？蔣萬安表示，教育局已經說明，尊重學校與老師達成共識的決定，「我也必須再次強調，市府的立場是堅定捍衛言論自由」。

但由於未看到學校規定老師不能上台灣政論節目，會不會覺得這種言論自由是雙標？蔣萬安指出，在此告訴所有老師，「只要不違反教育中立，市府就會做所有老師的後盾，守護言論自由」。

媒體追問，會不會覺得北一女這樣做不適當？蔣萬安回應，教育局昨天已經說明，尊重學校跟老師共識決定。媒體再問，是否認為寒蟬效應發酵，北一女校長做法抵觸蔣聲稱的「捍衛言論自由」？蔣萬安強調，「我們立場就是捍衛言論自由，也會做老師後盾，守護老師的言論自由」。

媒體三度詢問，要不要再跟北一女溝通？蔣萬安僅重申，教育局已經說明，會尊重校方跟老師的溝通、討論達成的決議。