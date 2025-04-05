北市公車一天3件急煞意外　交通局：培訓駕駛防制

▲議員曾獻瑩北市公車一天3件急煞意外，交通局表示，有培訓駕駛防制。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市有全台灣最發達的大眾運輸系統，但卻頻傳急煞導致乘客受傷的意外。議員曾獻瑩發現，去年平均每天有近3件「急煞」申訴案件，建議市府加速推動AI技術應用，發展無人智駕公車解決駕駛缺工與乘車安全。對此，交通局回應，有訂標準作業流程及教育訓練，如進站減速、離站不猛起步。

曾獻瑩指出，去年針對公車急煞申訴高達1043件，其中129件紀錄是乘客因急煞釀傷，等於每3天就有1人在公車上摔倒。

曾獻瑩議員指出，根據公運處去年資料，全市15家公車業者合計缺額高達1489人，約占所需駕駛總數的27%；其中，多家客運公司缺口超過百人，最大者甚至超過300人，顯見缺員問題至今仍未獲得有效改善。他建議，市府應加速推動AI技術的實際應用，積極發展無人智駕公車，紓解缺工壓力外也能降低人為駕駛習慣導致的意外。

公運處業務稽查科長梁筠翎回應，駕駛操作習慣與油門控制是造成乘客不適感的主因，駕駛員與乘客對車速變化的感受存在落差，容易在起步或煞停時忽略乘客體感。其次才是駕駛人力短缺導致班次吃緊，可能間接影響行車安全。

梁筠翎說，公運處每年辦理12場行車安全服務教育訓練，要求駕駛長落實各項標準作業流程，另要求公車業者辦理自主教育訓練；此外，本市公車公會114年成立「公車學院」已於3月31日開訓，114年預計辦理10場次以上培訓課程，針對摔夾傷案件防制，已預訂於4月28日辦理實車體驗營進行培訓。

交通局運輸資訊科回應，台北市過去曾於信義路公車專用道試辦無人自駕公車，成效良好，但受限於疫情及廠商財務因素，試辦計畫在110年中止。目前無人自駕公車面臨技術及成本挑戰，尤其台北市交通環境複雜，導致多年來無業者主動提案進行新一輪試辦。

交通局強調，對無人自駕公車持開放態度，配合台北智慧城市願景，有「台北市智慧城市產業場域實驗試辦計畫」，若有業者具備成熟技術，市府樂於提供合適場域進行測試。