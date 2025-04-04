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清明防火不鬆懈　南消七大偕防宣志工居家宣導「4不1要」

▲為了減低掃墓不慎引起的墓區火災，南消七大德興分隊與義消防宣隊，特於清明節前夕到南區文南里辦理居家訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲為了減低掃墓不慎引起的墓區火災，南消七大德興分隊與義消防宣隊，特於清明節前夕到南區文南里辦理居家訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明假期來臨，為了減低掃墓不慎引起的墓區火災，南消七大德興分隊與義消防宣隊，特於清明節前夕到南區文南里辦理居家訪視宣導。

此次宣導除了提醒民眾日常基本的居家防火、防災、防震逃生知識外，更加強提醒清明節掃墓祭祖要謹記的「4不1要」原則: 除草「不」用火、菸蒂「不」亂丟、紙錢「不」燃燒、爆竹「不」燃放、垃圾「要」帶走。

▲為了減低掃墓不慎引起的墓區火災，南消七大德興分隊與義消防宣隊，特於清明節前夕到南區文南里辦理居家訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

同時提醒民眾們使用燃氣熱水器時的注意事項、了解安裝位置的重要並宣導注意通風安全避免一氧化碳中毒，最後天氣漸漸步入夏天，日夜溫差大，也提醒民眾要留意腦中風及熱傷害相關的疾病的發生。

▲為了減低掃墓不慎引起的墓區火災，南消七大德興分隊與義消防宣隊，特於清明節前夕到南區文南里辦理居家訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，居家訪視是消防隊讓防火防災知識走入民眾家中的重要管道之一，其目的就是藉由面對面的宣導，加深民眾的印象以提升市民的防火防災知識，尤其年長者更是宣導中的重點，期許能讓防火防災知識烙印在民眾的心中。

▲為了減低掃墓不慎引起的墓區火災，南消七大德興分隊與義消防宣隊，特於清明節前夕到南區文南里辦理居家訪視宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，清明節的相關宣導日益受到重視，減少墓區火災的發生，進而建立起一個更加優良的空氣品質與居家環境。同時消防局秉持著市長黃偉哲的施政理念，守護廣大台南市民朋友的安全。

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