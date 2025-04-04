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綠委籲蕭美琴召集應變「川普關稅戰」　即刻啟動國安基金穩定股市

▲副總統蕭美琴。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲副總統蕭美琴。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普2日正式宣布「對等關稅」（Reciprocal Tariffs）政策，對全球多國實施，包括向台灣課徵32%關稅。行政院長卓榮泰昨召集各部會首長開會研商因應作為，列出三大不合理，後續將與美國嚴正交涉，有不少綠委則要求檢討稅制。綠委林岱樺今（4日）則表示，川普全球關稅戰是國安層級議題，籲請蕭美琴副總統擔任對策召集人，提升應變層級安定民心，面對可能的經濟震盪，應即刻啟動國安基金機制，穩定台股與金融市場信心。

行政院發言人李慧芝昨表示，這項稅率的提出，並未實際反映臺美經貿實際狀況，對臺灣並不公平，並有三大不合理之處。一、這次美國對等關稅的計算方式、科學依據及國際貿易理論基礎不明，二、近年臺灣對美國出口及貿易順差大幅增加，主要是反映近年美國客戶對半導體及關聯產品，尤其是AI產品激增之需求，三、美國指出低價違規轉運「洗產地」也是計算稅率原因，美國長期關切中國低價違規轉運，這次與中國貿易密切國家，尤其有違規轉運問題的國家取得的稅率也更高，但臺灣已有相關措施，積極查緝違規轉運。

李慧芝表示，行政院卓院長稍早已指示經貿談判辦公室立即盤點此高額關稅不合理及對臺灣不公平之處，向美國貿易代表提出嚴正交涉，要求說明，並持續與美方溝通，確保我國國家與產業利益。

對於川普全球關稅戰，林岱樺表示，面對全球貿易關稅戰衝擊，政府應提升台灣應變機制到總統層級，由賴總統來統籌指揮。現在台灣全體社會，應該關心聚焦於「台灣可以如何因應」，以及「我們可以幫助政府做什麼」的面向，呼籲企業跟民眾不要陷入「恐慌焦慮情緒」，政府團隊也要趕緊提出應變劇本及因應對策來，台美關係，仍然是有史以來最良好的階段，而且溝通管道都正常順利。

林岱樺指出，台灣出口導向的經濟體質高度依賴對美市場，若遭受重稅衝擊，不僅將影響半導體、電子、機械、傳產等主力產業，更將對整體就業與股市信心帶來連鎖效應。在此情況下，政府不可再以常規部會層級來應對，而應升高由總統府來主導、視為國安層級議題來應變。

林岱樺建議，總統賴清德可以比照參考李登輝總統時代，將對外經貿談判重大政策交由總統府與國安會統籌，並任命熟悉美國政策、具備國際談判經驗的副總統蕭美琴，來擔任「台美關稅因應對策小組」召集人，整合外交、經濟、國防、法務等部會資源，提出短、中、長期階段方案。

林岱樺表示，因應川普關稅的對策，絕非單一產業或貿易問題，而是涉及國家整體安全、經濟體質轉型與外交戰略佈局議題，政府應與產業界密切對話，展開跨部會、跨領域協作機制，並透過外交管道與美國政府、國會及智庫對話，爭取理解與彈性空間。蕭美琴長年深耕華府政界，是少數熟知美國政治邏輯、能即時掌握態勢的政治領袖，由她擔任對策小組總指揮官，相信具備高度說服力與信賴度。

林岱樺指出，在當前高度不確定的國際情勢下，台灣不僅需要具備經濟戰略眼光，更要展現穩定民心的政治決斷力。面對可能的經濟震盪，應即刻啟動國安基金機制，穩定台股與金融市場信心，避免不實訊息與投機操作造成社會民眾以及企業的恐慌情緒。唯有掌握主動權，透過高層級的統籌、明確的政策訊號與穩定的金融措施，才能真正守護台灣產業與民眾的信心，也才能讓台灣在國際經貿情勢風雲變幻之中，站穩腳步、穩健前行。

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