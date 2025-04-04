聽見孩子藝術！基隆童話節「聆聽雨」　集結五千學童創意

▲基隆童話藝術節登場！孩子彩繪「聲光雨」夜夜閃耀國門廣場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

2025年4月基隆再度化身為童話中的藝術城市「基隆童話藝術節」於昨（3日）溫暖揭幕，邀請全市市民共同見證屬於基隆孩子的創意與夢想。今年的大型共創藝術裝置作品「聆聽雨」是大家最引頸期盼的活動亮點，由基隆在地藝術家李奇鴻老師策畫指導，4月3日到4月5日夜間將啟動聲光秀，呈現全市美術老師與超過五千位基隆學童一起攜手創作，教育、藝術與社區共同成長的美麗成果。

從4月3日到4月5日，國門廣場將化身為1座夢幻藝術城，不僅有全天候的親子互動活動與多元舞台演出，夜晚還將上演以光與聲共同譜出的「聲光秀」，自每日18時起，每半小時1次，點亮基隆夜空，帶來前所未有的沉浸式藝術體驗。而裝置藝術也會持續展出至4月13日，歡迎大家一同來感受孩子的無限創意。

「聆聽雨」以基隆獨特的雨都氣候為靈感，透過孩子們親手上色的七彩元素，組構出如夢似幻的裝置藝術，在視覺上展現出色彩繽紛的基隆印象。今年童話藝術節更以「聲音」為主題，裝置設置於戶外空間，在風的吹拂、雨的滴落中產生自然與藝術交織的聲響，讓每位觀眾不只「看見」藝術，也能「聽見」基隆獨特的節奏與童心的律動。

謝國樑表示，本次藝術節不僅是一場藝術饗宴，更是一場以孩子為主角的城市盛典。基隆市政府誠摯邀請所有爸爸媽媽與市民朋友，在這3天帶著孩子們來到國門廣場，一同找尋家中寶貝親手參與製作的「聆聽雨」，在作品中聆聽自然、感受童心、記錄回憶。讓藝術不只是一場短暫的活動，更成為孩子們心中長久保存的城市記憶，為基隆這座城市注入滿滿的愛與創意。