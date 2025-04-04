你家電線安全嗎？電氣火災暴增　基隆消防局籲5徵兆快檢查

▲電氣火災比例從32%飆至54%，基隆市消防局揭高風險家電。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市近日電氣火災頻傳，短短48小時內接連發生3起火警，初步調查皆與用電問題有關！消防局最新統計更顯示，今年第1季電氣火災占比飆升至54%，相當於每2起火警就有1起是電器釀禍。老舊線路搭配現代家庭高用電量已成「隱形火藥庫」，尤其當出現「電燈閃爍、插座發燙」等5大危險徵兆時，恐是災難前兆。消防局緊急呼籲市民立即檢視家中高風險電器，600瓦以上家電絕對不可接延長線，離家時務必拔除除濕機電源，避免悲劇發生。

基隆市近日短短兩天內接連發生三起火警事件，所幸均未造成人命傷亡。基隆市消防局表示，4月1日傍晚在安樂區樂利三街、4月2日清晨於七堵區六堵一街，以及安樂區武聖街，相繼傳出火警，初步研判3起事件皆與電氣因素相關。

根據基隆市消防局統計資料顯示，從2021年到2023年，基隆市每年平均發生123起火災，其中因電氣因素引發的火災平均約有40起，占整體火災發生原因的32%。然而2025年第1季的最新數據顯示，電氣火災比例驟升至54%，突顯出居家用電安全已成為不可忽視的隱憂。

消防局提醒市民，日常生活中應對電器安全保持高度警覺，尤其需注意以下五種電氣異常徵兆：若出現「電燈忽明忽暗」、「燈泡頻繁燒毀」、「電線異常發熱」、「出現電線燒焦味」或「無熔絲開關頻繁跳脫」等情況，極可能是電氣系統故障的前兆，務必儘速聯繫合格電機技師進行檢查，以排除潛在危機。

此外，針對屋齡較高的住宅，消防局建議應定期檢視與更新家中電路系統。隨著家庭電器使用量逐年增加，若持續使用多組延長線串接高耗電設備，極可能超出原建物設計負荷，提升火災風險，建議視情況汰換老舊線路，保障用電安全。

消防局進一步指出，600瓦以上的高耗電設備，如電鍋、吹風機、乾衣機、微波爐與電暖器等，應避免透過延長線供電，應直接插入牆面插座，以防過載引發火災。同時也呼籲民眾，若習慣在家使用除濕機，不論為了改善空氣品質或加速衣物乾燥，在離家前務必拔除電源，減少無人看管時的用電風險。

消防局長游家懿強調，建立良好的用電用火習慣，是確保居家安全的首要條件。平日也應確保各類「防火避難設施」與「消防安全設備」維持正常機能，即便不幸遇上火災，也能有效延緩火勢蔓延，爭取寶貴逃生時間，降低人員傷亡與財產損失。