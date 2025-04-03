用創意點綻雨都！基隆童話藝術節開幕　謝國樑：打造城市品牌

▲鈴聽雨・藝起童樂！基隆童話藝術節開跑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

2025基隆童話藝術節今（3日）正式開幕，基隆國門廣場變身為藝術和創意的樂園，吸引了眾多市民熱情參與，這一場以孩子為主角的藝術盛會已成為基隆最具代表性且最受喜愛的年度盛事之一，成為城市文化生活中不可或缺的一部分，充分展現了基隆市民對地方文化活動的支持與熱愛。

今日下午的開幕儀式中，市長謝國樑、立委林沛祥以及陽明海運董事長蔡豐明以及多位議員都親臨現場，與市民一起慶祝這項深具教育意義的年度活動，並且跟小朋友們一起用音樂打開魔法書，為活動揭開序幕；謝國樑表示，基隆童話藝術節已經成為基隆市每年最受歡迎、最具指標性的家庭活動，這個節日不僅是兒童的專屬舞台，也是基隆市的愛與希望的象徵。

謝國樑還指出，今年的活動主題圍繞在「鈴聽雨」共創藝術裝置，將基隆兩大特色「雨」與「船」轉化為視覺與聽覺的藝術表現，讓孩子們從創作中學會欣賞、表達和感受城市的獨特氛圍。李奇鴻老師帶領5千位基隆高年級學生共同創作的藝術裝置，將五彩繽紛的雨滴與基隆的雨聲融合，為基隆街頭奏響了一首屬於城市的樂章，這不僅是對基隆的藝術呈現，更是對每一位孩子創意的肯定。

市府副發言人曾冠誠補充指出，今年的基隆童話藝術節除了共創藝術裝置，今年的還準備了豐富的親子活動，包含慾望劇團、盛保羅魔幻劇團、米特動物園、夢幻小丑劇團、Kid's 泡泡派對等精彩的親子互動劇場，以及String via 室內樂團帶來的音樂饗宴和YOYO家族帶動跳等節目，滿足每一位大小朋友的需求，讓全家人都能盡情享受這個屬於基隆的藝術盛會。

此外，還有DIY工作坊、風格市集、集章活動等精彩內容，邀請大家在探索藝術的同時，帶回屬於自己的驚喜和快樂。謝國樑市長也指出，這場以孩子為主角的藝術節，將創造更多家庭共享的美好時光，是每年一度不可錯過的基隆文化盛事。

這場充滿愛與創意的藝術節，是基隆市政府和市民一起用心打造，讓基隆童話藝術節成為全台最具有愛、最具有創意的兒童藝術盛典，也邀請各界朋友來到基隆，一同見證孩子們的無限創意，並在這裡留下屬於您和家人的美好回憶。更多基隆童話藝術節活動資訊請至「基隆市政府教育處」臉書粉專查詢。