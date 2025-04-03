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清明防火總動員！基隆消防駐守7大公墓　籲掃墓謹記「4不2記得」

▲基隆清明防火總動員 籲掃墓謹記「4不2記得」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆清明防火總動員，消防局駐守7大公墓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

清明連假將至，為防範掃墓火災，基隆市消防局自3月29日起至4月6日啟動「清明防火專案」，於全市7大公墓派駐警義消人力，設置服務站加強巡邏及宣導，並提供水袋供民眾滅火使用。消防局長游家懿呼籲，掃墓時務必遵守「4不2記得」原則，避免引發火災，違者最高可罰10萬元。

基隆市消防局結合義消組成服務隊，前往各公墓進行防火宣導，並利用消防車駐點進行墓地火災警戒及發放提水袋，提供市民朋友上山掃墓，方便清潔墓園及澆熄祭拜後的餘燼，降低火災風險。

▲基隆清明防火總動員 籲掃墓謹記「4不2記得」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市消防局長游家懿籲掃墓謹記「4不2記得」。

基隆市轄內各行政區公有墓區，包括仁愛區南榮公墓、信義區深澳坑公墓、中正區八斗公墓、安樂區大武崙公墓、暖暖區溪西股公墓；七堵區草濫公墓及港口公墓等地。在各墓區入口明顯處會設置服務據點。

清明掃墓期間，消防局會加強各墓區車輛巡邏、警戒及防火宣導，也請市民發現火災時要即時撥打119通報，如果遇到偏遠地區手機沒有訊號時，可以撥打『112』行動電話緊急救難號碼，透過其他電信業者的基地台訊號進行通報。

▲基隆清明防火總動員 籲掃墓謹記「4不2記得」。（圖／記者郭世賢翻攝）

掃墓期間，如有使用火源，消防局長游家懿提醒，清明掃墓要小心火燭，並且遵循「4不2記得」，即「雜草不亂燒」、「煙蒂不亂丟」、「冥紙不飛揚」、「爆竹不燃放」以及「記得滅餘燼」和「記得收垃圾」。

同時提醒任意燒雜草可能違反《消防法》第14條田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定，得處新臺幣3,000元以下罰鍰；若造成空氣污染，得依《空氣污染防制法》第32條及第67條規定處1,200元以上10萬元以下罰鍰。

消防局呼籲市民朋友，在緬懷先人的同時，也要遵守防火規範，共同確保清明掃墓安全，讓家人平安、祭祖安心。

▲基隆清明防火總動員 籲掃墓謹記「4不2記得」。（圖／記者郭世賢翻攝）

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