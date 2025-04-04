東南亞台商回流避川普關稅大刀　國發會將協助調整供應鏈結構

▲國發會主委劉鏡清出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

美國總統川普宣布對等關稅新制，台灣未來要面臨32%關稅，對此，國發會主委劉鏡清說，相比中國、東南亞地區，台灣在這波關稅下，成本反而增加比較少，因此不少台商選擇回台擴廠降低衝擊，另外也會協助台商確實掌握非紅供應鏈所產生的新效應。

國發會主委劉鏡清說，除了短期因應措施外，中長期如何讓國家更加穩定、有更強實力往前走，會在院長指示下進行一連串的計劃。他提到，希望能更擴大對台灣的投資，透過投資增加台灣的高薪就業機會，也增加民間消費，同時也讓出口繼續成長。

劉鏡清提到，目前有幾個大趨勢已經產生，首先是供應鏈重組，舉例來說，有些台商本身在台灣、中國、越南都有工廠，比較起來，台灣在這波關稅下，成本反而增加比較少，所以在短期因應做法就是回到台灣生產，因為台灣既有工廠擴廠速度是最快的。

劉鏡清說，調整供應鏈結構，讓海外的工廠變成半成品進到台灣進行組裝，只要符合原產地的規定，就可以用比較具競爭力的稅負進到美國。

劉鏡清說，因此，要回到台灣的企業，國發會接到的反應也不算少，因為台灣主要的東南亞生產基地看來稅負都會高過台灣。

劉鏡清提到，有部分企業希望往海外進軍，剛好也實現經濟日不落國的目的，所以也會進行協助，供應鏈重組會進行輔導協助。

此外，非紅供應鏈形成很多新商機，美國公布的供應鏈白名單讓台灣得到更多訂單，在AI供應鏈的非紅化，台灣有很多的產業在這波得到很多訂單，這種非紅供應鏈產生的新效應，希望協助台商確實掌握。

劉鏡清也提到，希望協助台商盡快分散市場，而要分散市場就要奪取更多新市場，會協助建構能力，在新的市場開發、開拓，得到更多訂單。

劉鏡清表示，在新的競爭環境下，成本與效率的競爭還是存在，所以也會積極協助台商盡快做好競爭力提升。最後，對於很多產品生命週期達到成熟的廠商，需要研發創新與轉型，藉此開發更多高質化產品，取得更高的市場地位。

劉鏡清強調，會繼續優化國內投資環境，包括取得土地更優惠、提供租賃優惠，人才的開放也都在研議中，這些都會逐步提出。後續都會有一連串的新措施提出，創造台灣更多的高薪就業機會，讓國家更茁壯。