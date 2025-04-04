180億救農業！蝴蝶蘭、茶葉重傷　農業部出手3招撐出口

▲農業部表示，蝴蝶蘭、茶葉、毛豆等產業將會受到川普新關稅衝擊。（圖／記者潘姿吟攝）

記者許敏溶／台北報導

因應川普關稅，行政院提出880億元經費，其中農業部就占180億元。農業部表示，預估受衝擊產業包括蝴蝶蘭、毛豆、茶葉，漁業的吳郭魚、鬼頭刀等，將透過提供金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等三大面向支持，提供農業融資與貸款優惠與加碼，強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型，以及擴大國內行銷活動與海外行銷等措施來協助受衝擊農民。

美國總統川普對全球開徵對等關稅新制，台灣被課徵32%。因應對等關稅衝擊，行政院今天下午擬定9大面向、20項措施，總經費達880億的協助方案，其中農業部占180億元，並提出3面向、六大措施因應。

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農業部長陳駿季表示，美國農產品輸入台灣進口金額約36.9億元，台灣出口到美國農產品約8.9億元，貿易逆差達28億美元，占農業總出口的49.2億美元的18%。因為關稅提高到32%，對農產品有不同程度影響。

陳駿季指出，受影響花卉類以蝴蝶蘭為主，鬼頭刀、茶葉等，主要競爭對手都是越南跟中國，但中國跟越南加徵後關稅分別達54%、46%，都比台灣32%高，但在蝴蝶蘭部分，荷蘭僅徵收20%，是台灣強大競爭對手。茶葉部分，印度關稅為26%，也比台灣低，在冷凍鬼頭刀、鱸魚部分，秘魯、厄瓜多與巴西的關稅僅10%，這都是未來需要注意。

▲▼農業部說明美國關稅對台灣農漁出口的影響。（圖／農業部提供）

▲▼農業部說明美國關稅對台灣農漁出口的影響。（圖／農業部提供）

對等關稅若實施，陳駿季指出可能衝擊與風險，包括高關稅促使農漁產品價格上漲，將會導致美國消費市場整體萎縮，關稅也會導致消費市場需求減弱，將使得原本外銷美國產品改轉銷為國內市場，進而造成排擠效應，高關稅導致成本增加，貿易商會壓低國內收購價格，導致成本轉嫁到農漁民，甚至被競爭對手國以較低成本替代。

因應美國對等關稅，農業部表示，將投入180億，從生產端、運送端、通路端給予農民支持，推出「金融支持、提升產業競爭力、國內外市場開拓」三大面向六大措施，減輕農漁民負擔，同時協助農產業轉型，也將透過外銷獎勵、加強與通路端的鏈結，站穩美國市場，並持續推展更多元的國際市場。

在金融支持將投入24億元，農業部表示，對於有輸美外銷實績或其外銷產業供應鏈的農漁業者及農企業，農業部將補貼專案農貸利息最高1.5%，最高補貼貸款額度5000萬元。在提升產業競爭力則投入84億元，強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證。

在國內外市場開拓部分，農業部將投入72億元，農業部表示，除了生產、加工及運輸端的支持，強化通路鏈結，深化台灣農漁產品品牌，打通在國際市場的知名度，也是農業部輔導目標。

農業部指出，「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案—農業部門」諮詢專線0800-528-989，將從4月8日上線，服務時間為周一至周五08:30至18:00，歡迎民眾撥打詢問相關問題。

▼因應美國關稅，農業部說明出口供應鏈支持方案。（圖／農業部提供）