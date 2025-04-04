因應川普關稅政院祭880億元助產業　葛如鈞：我要暈倒

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

面對美國總統川普（Donald Trump）宣布對全球輸美貨品徵收對等關稅，其中，台灣被課徵32%關稅；行政院長卓榮泰今（4日）召開記者會宣布9大面向及20項措施，總經費880億（工業700億、農業180億）的協助方案。對此，國民黨立委葛如鈞直言，行政院記者會不只持續強調川普數字算錯，竟還甩鍋近年對美出超四倍，「這根本就是澤倫斯基烏克蘭式談判翻版，我要暈倒」。

行政院今下午召開「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」記者會，一開始卓榮泰就說，「非常抱歉，我們來晚了一天」，目前美國政府持續發布各項關稅政策細節，有些具體影響還有待確認，但他要求行政團隊各部會，以現況所能掌握的資訊，就產業的影響評估，進行全面性的檢討，並且根據衝擊提出相對應的報告與因應措施，在最短時間內向國人同胞及產業界說明。

卓榮泰表示，因此針對各項產業，依據其特性還有競爭國家的比較，行銷佈局將來的影響，要請經濟部跟同業不詳細說明具體內容。根據產業影響評估，行政團隊擬定9大面向20項措施，總經費880億的協助方案，其中工業面向挹注700億元，農業面向180億。未來要因應產業跟社會的各項需求。會就工業、農業產業受到的衝擊，分別由財政部經濟部農業部、勞動部分別執行。

對此，葛如鈞直言，「報告，您不是晚來一天，而是晚來了整整八個月！現在的對策竟然不是對外談判、貿易手段、關稅議題，現在竟然提出的是產業補助 880 億！我的天！」。大甩鍋、大甩棍、大罷工，就是柯建銘。賣慘，哭窮，然後吸人民的血，就是卓榮泰。他現在非常憤怒，也很難過。民不聊生，藍白的錯；加增關稅，川普的錯。

葛如鈞說，今天行政院記者會不只持續強調川普數字算錯，竟還甩鍋近年對美出超四倍，是因為川普第一任期時的政策轉變要求，拜託，那是 2018年，現在 2025 年了好嗎？

葛如鈞也說，「你覺得現在手指指著給你加稅的的人，這就是賴清德所說的『強力交涉』？這根本就是澤倫斯基烏克蘭式談判翻版，我要暈倒」、「台灣世紀變局解決方案：給我更多錢，消滅藍白，川普有錯，中國更慘」。