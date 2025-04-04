志工2年中獎4045張領101萬...竟是暗槓愛心發票　這下慘了

▲基隆一名男子於擔任創世基金會志工時期，將中獎的發票占為己有。（示意圖／記者趙蔡州攝）

記者郭世賢、潘鳳威／基隆報導

基隆一名陳姓男子擔任基隆創世基金會志工期間，負責整理善心人士捐贈的統一發票，他卻利用職務之便侵占中獎發票，還拿去領獎，總金額高達101萬元，國稅局發現異常通知基金會，全案才被揭露。基隆地院近日審結，依侵占罪判處陳男1年8個徒刑，並沒收不法所得。

陳男於2018年7月至2020年7月間，在基隆創世基金會擔任志工，主要業務負責分類、整理捐贈的統一發票，並核對是否中獎，而中獎的發票，是基金會用來照顧社會弱勢族群。

然而，陳男在擔任志工期間卻多次私吞中獎發票，並且透過超商、郵局、加油站等方式兌獎，將獎金占為己有。財政部北區國稅局在2020年間發現陳男中獎頻率太高，覺得事有蹊翹，於是通知基金會。基金會清查後驚訝發現發票遭到侵占，共計4,045張中獎發票，金額高達101萬5,400元，遂向法務部調查局報案，案情才曝光。

基隆地院法官審理期間，陳男對犯罪事實坦承不諱，表示因個人經濟壓力而犯案。但法官認為，陳男利用社會大眾的愛心捐贈圖利個人，嚴重違反公益信賴。且行為持續長達兩年，動機明確。審酌他坦承犯行且素行良好，但仍應予以懲戒，以維護公益信賴，依《刑法》第336條第1項「侵占因公益所持有之物」判處1年8個月徒刑，並沒收不法所得，全案仍可上訴。