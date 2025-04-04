快訊／尹錫悅遭到罷免　南韓代理總統發聲！下達「緊急指令」

▲南韓代理總統韓悳洙發聲了。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

針對南韓前總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴、最終遭國會彈劾事態，稍早南韓憲法裁判所（憲法法院）於今（4）日上午做出判決，8名法官全員一致通過罷免尹錫悅。對此，南韓代理總統韓悳洙（原國務總理）下達緊急指令，要求加強確保安全防範，並在談話中承諾在國家安全和外交領域上不會發生真空。

隨著尹錫悅確定遭到罷免下台，南韓必須依照憲法規定，在60天以內實施總統大選，外界研判最遲可能會在6月3日進行大選。

根據《韓聯社》，韓悳洙稍早針對憲法裁判所判決發表全民談話，「主權在民，將會秉持著全民的意志，依照憲法和法律規定，直到下一屆政府安全上台為止，將會致力維護管理並進行總統大選。對於發生憲政史上第二位現任國家元首遭到彈劾罷免一事，我感到非常沉重且遺憾。」

韓悳洙表示，「我身為代理總統，將會維持穩健的安保態勢，確保在國家安全與外交領域上不會出現真空。至於通商戰爭（指美國總統川普關稅戰）等國家面對的課題，我將會盡全力確保不會出現任何紕漏，消弭國民不安、維持治安與秩序，同時全面應對各種災難。」

韓悳洙向政壇與國會呼籲，「為了大韓民國的未來，在此懇切囑託各位放下成見、共同匯集智慧與力量。政府將會致力於扮演關鍵角色，確保國民的生活與經濟不會出現一絲動搖。」

同時，韓悳洙也向行政安全部下達「緊急指令」，要求加強主要憲政機關、政府部門、首爾市中心人群密集處的安全防範，確保針對贊成彈劾、反對彈劾等兩派勢力所掀起的集會示威遊行不會有人員傷亡。

南韓憲法規定，在總統遭到罷免後，必須在60天以內進行總統大選，而總統大選的實施日期最晚必須在50天以前公布。因此，韓悳洙最遲必須在本月14日以前，公布下一屆總統大選實施日期。