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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟賴清德僅發文回應川普關稅　藍幕僚：這是負責任的執政者？

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

針對美國對台灣課徵32％關稅一事，總統賴清德昨日晚間在臉書回應，將請行政院長卓榮泰指示相關部門，持續與美方強力交涉，務必維護我們國家的利益。對此，國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安今（4日）開嗆，國人等了12小時，賴清德連記者會都不開，只發一篇臉書來推拖敷衍？這是一個負責任的執政者該做的事情嗎？

陳冠安提到，面對川普關稅政策，卓榮泰2日晚間說「今夜，就交給我們行政團隊吧，各位朋友請安心入睡」，隔天一早，川普宣布對台灣課徵32%關稅，高達全球第七，引發台灣社群譁然。

然而，陳冠安不解，賴清德事後卻讓國人等了超過12個小時，才在昨日晚間發了一篇臉書，說行政團隊下午就到官邸開始討論要如何應對，陳冠安認為，可見政府沒有任何解決方案，只有一句「我也請院長指示相關部門，持續與美方強力交涉，務必維護我們國家的利益。」

因此，陳冠安質疑，賴清德是不是太誇張，涉及台灣經貿國運的危機，身為中華民國元首，唯一能做的就是，叫卓榮泰去指示部會首長和美方交涉？叫人去找人做事，這種事隨便擺一個棒槌都能做到，這跟在line群tag別人去tag另一個人做事有什麼差別？

陳冠安直言，川普一大早就宣布加徵關稅，然後，賴政府一眾高官下午才開會，然後晚上連記者會都不開，只發一篇臉書來推拖敷衍？這是一個負責任的執政者該做的事情嗎？

陳冠安痛批，賴清德不只沒有肩膀，更缺乏腦袋，自始自終就錯估情勢，完全誤判川普政府，事實上，卓榮泰叫大家可以早點睡覺不用擔心的緣由，柯建銘早就全說了。

陳冠安進一步說明，因為在卓榮泰睡覺論前一天，柯建銘在立院受訪時，就不小心說漏嘴，批評藍白疑美論，且認為關稅只會被課10%。「如果是其他人講，可能只是個人預測，但巧就巧在，這位認為總召跟總統一樣都負責國安的柯建銘，當天還說自己有去參加國安會」。

陳冠安表示，也就是說，10%這個數據，很可能是柯建銘在國安會時聽到的，倘若如此，也就不意外，1日認為被課徵10%的賴政府，2日卓榮泰會叫大家安心睡覺，然後3日全員崩潰毫無應對。

面對川普關稅大刀，陳冠安強調，中日韓三國已達成初步共識，推進FTA談判，並確保三方供應鏈和出口管制的合作與溝通，至於，台灣呢？行政院長叫民眾去睡覺，政府高官下午開會，總統晚上發臉書，叫人去交涉。

最後，陳冠安感慨，他很想問賴清德，美豬、美牛吃了，台積電也被迫和英特爾成立合資企業，台灣所有牌都打光，未戰先降了，接下來拿什麼牌去跟美國做經貿談判？施政荒腔走板只想搞大罷免，台灣有這種總統，才是最大國安危機。

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