南韓最晚６／３舉行總統大選！熱門參選人曝光　支持率飆49.5％

▲憲法法院8位大法官一致通過彈劾尹錫悅。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

南韓憲法法院8位大法官4日一致通過彈劾總統尹錫悅，且依照規定最晚必須在6月3日舉行總統大選。目前最大在野黨「共同民主黨」黨魁、熱門總統候選人李在明支持度持續攀升，大幅領先其他可能候選人。

綜合外媒報導，根據《大韓民國憲法》第68條第2項，若總統被罷免，必須在憲法法院作出彈劾裁決後的60天內舉行總統選舉。屆時將由代理總統的韓悳洙決定選舉日期，且選舉日必須在投票日前至少50天公布，換句話說，韓悳洙最遲需在4月14日前對外宣布選舉日期。

政治觀察人士認為，今年的選舉很可能也會安排在最後期限6月3日，以爭取足夠時間處理候選人登記、競選活動以及海外投票事宜。

若第23屆南韓總統選舉於6月3日舉行，候選人登記將在5月10日至11日進行，官方競選期從5月12日展開至6月2日結束；海外投票將於5月20日至24日舉行，提前投票日為5月29日與30日。

▲李在明的支持率已達49.5%。（圖／達志影像／美聯社）



南韓最新民調結果顯示，在野最大黨「共同民主黨」黨魁李在明的支持率已達49.5%，遠遠超越其他潛在候選人。

相對而言，執政黨「國民力量黨」的候選人支持度則顯得較為薄弱，最高的勞動部長金文洙位居首位，支持率為16.3%；接著是大邱市長洪準杓的7.1%、前國民力量黨主席韓東勳的6.7%、首爾市長吳世勳的4.8%，以及前國會議員劉承旼的1.6%。

民調顯示，即使是在兩黨候選人進行正面對決的情況下，李在明依然以絕對優勢領先。在與金文洙的對決中，李在明獲得了54.1%的支持，而金文洙則為28.5%，相差超過25個百分點。

另外，這次民調也顯示出民眾對「政權輪替」的支持逐漸上升，有57.1%的人表示支持政權輪替，而支持政權延續的比例則降至37.8%，較前一週下降超過2個百分點。