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卓榮泰再發文稱「川普關稅不合理」　網友灌爆嘲諷：罷免川普啦

▲▼行政院長卓榮泰手持光劍在「人民是頭家」政策宣講會–台中場開講。（圖／記者杜冠霖攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者杜冠霖攝）

記者郭運興／台北報導

美國總統川普的對等關稅新制今（3日）正式掀牌，台灣被徵收32%的對等關稅，震驚各界，行政院長卓榮泰則在上午10點時召集各部會首長開會研商因應作為，稍早，他也發文向國人喊話，美國關稅措施強烈不合理，將與美嚴正交涉。網友則留言灌爆怒轟，「除了拿人民的納稅錢去大罷免，你們還會什麼」、「快跟美國說窒礙難行要釋憲 」、「執政無能下台」等語。

針對川普對等關稅新制，昨晚卓榮泰才喊話國人「今夜，就交給我們行政團隊吧！各位朋友請安心入睡，我們明天見」。稍早再度於臉書發文表示，美國川普總統於（美東時間2日）宣布以操縱貨幣、非關稅障礙等為由，對包括我國在內全球多國實施「對等關稅」政策，其中對我國開徵32%關稅，對此行政院認為強烈不合理，並高度遺憾，後續將與美國嚴正交涉。

卓榮泰提到，這項稅率的提出，並未實際反映臺美經貿實際狀況，對臺灣並不公平，並有三大不合理之處。他已指示經貿談判辦公室立即盤點此高額關稅不合理及對臺灣不公平之處，向美國貿易代表提出嚴正交涉，要求說明，並持續與美方溝通，確保我國國家與產業利益。

貼文一出，網友湧入留言區怒轟「除了拿人民的納稅錢去大罷免，你們還會什麼」、「裝睡的人叫不醒」、「快跟美國說窒礙難行要釋憲 」、「睡醒了，還在說夢話」、「還我台積電重來不算」、「執政無能下台」、「國內的事都搞不定了，還要搞國外」、「院長終於起床了嗎」、「這次是要釋憲，還是要公開罷免川普？」「你已經沒有籌碼了」。

●還想看更多...

►快訊／川普對等關稅重課32%　行政院列三大不合理：將與美國嚴正交涉

▼卓榮泰發文遭網友罵翻。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

▲▼卓榮泰發文遭網友罵翻。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

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