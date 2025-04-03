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評大罷免是「輸到翻桌」　沈富雄提6點踩剎車：藍綠白合力罷傅崐萁

▲▼傅崐萁記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼，進入二階的罷免案分別有35位藍委、12位綠委。對此，前立委沈富雄今（3日）直言，大罷免是非常可恥的「輸到翻桌」，不管通不通過都對台灣不好，就算民進黨贏了，賴清德留下的只是讓兩岸更緊張、不會治理國內。他也提出6點建議，當中包括「賴清德以民進黨主席的身分，下令即刻停止大罷免」、「藍綠白合力罷免傅崐萁，真正造成亂局的元兇就是傅崐萁」。

沈富雄接受節目《POP撞新聞》專訪，他談到大罷免表示，從一開始自己就講大罷免是非常可恥的「輸到翻桌」，不管通不通過，一旦開始了，結果如何都對台灣不好、對社會不好、對民進黨不好、對國民黨更不好，現在很多立場偏綠的會不認同他說的，因為現在民進黨意氣風發，譬如說不分區委員沈伯洋、王義川，還有側翼跟政論節目。

沈富雄表示，現在不論在朝在野、民間官方，沒有人在想脫困，大家都在想抱著柴火，讓火燒得更旺，綠營現在興高采烈，當然要讓火燒得更旺，而藍營從一開始判斷就錯了，現在只能跟著跑「以罷制罷」，但就是沒有能量。

沈富雄認為，就算大罷免到8月底至9月通通完成，能夠把朝小野大翻案的可能性是不容易的，就算最後民進黨贏了，變成朝大野小，總統跟行政院在國會也不會有好日子過，賴清德留下的就是讓兩岸更緊張、在國內不會治理，這樣真的好嗎？

談到「6點實質建議」，沈富雄指出，第一，賴清德以民進黨主席的身分，下令即刻停止大罷免，就當作誤判，什麼都沒有發生。第二，賴清德以總統的身分，誠懇地邀請民團負責人、領導人，告知這個重大決定，停止罷免對大家都好，起碼可以往合理的治國往前邁進一步。

沈富雄強調，第三，唯一的例外，為了完成總統的叫停，藍綠白大家以不同的方式，合力罷免傅崐萁，大家可以想今天的政局為何走到這一步，當然大家都有錯、都有過失，但自己認為真正造成台灣亂局的元兇是傅崐萁，如果整個國會沒有傅崐萁這個人，會是不一樣的景觀，國民黨已經很糟糕了，但也不會糟糕到現在這個地步。

沈富雄再指，第四，藍白黨團宣布凍結的預算案，四分之三立刻解凍，不找任何理由。第五，剩下的四分之一凍結預算，就留給朝野在一個月內協商處理，不搞罷免專心處理。這是有點輕輕打了藍白的屁股，明示暗示當初凍結預算有點囂張、過分，但總是該互相讓一下。

沈富雄說，第六，如何處理立法院長韓國瑜？從現在開始到2028年，這麼長的時間，做這個院長到底做得好還是做不好，還是要看藍白綠黨團的態度，而且大部分綠營的人跟中間偏綠的選民都是很不樂見韓國瑜坐在那個位子的，這也就是仇恨值高。主持人黃暐瀚則認為此點意思是，韓院長適任與否？該端視後續表現。

黃暐瀚認為，沈富雄的六點建議，藍綠白或許都有不滿之處，但也都各自能找到台階，順勢而下。這是沈富雄的誠心建議，「終結罷免、沈六條」！

▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

▲▼前立委沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／啟思民本基金會）

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