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決定尹錫悅命運！憲法法院8名法官「全員到齊」　政局走勢一次看

▲▼ 尹錫悅彈劾案宣判在即。（圖／路透）

▲南韓總統尹錫悅將待在官邸收看憲法裁判所裁決直播。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會彈劾停職。今（4）日上午，憲法裁判所（憲法法院）將針對彈劾訴追案進行裁決，一旦超過6名法官同意通過，尹錫悅將立刻被罷免總統職位，須離開總統官邸，至於南韓則將在60天內實施總統大選。

此次是南韓憲政史上繼前總統盧武鉉、朴槿惠以後，憲法裁判所進行的第3次總統彈劾訴追案審判。

根據《韓聯社》，尹錫悅去年12月3日晚間緊急發布戒嚴、去年12月14日遭國會彈劾停職，經過111天以後，憲法裁判所於今年2月25日終結辯論（11次辯論），此後便投入「評議」程序，針對裁決結果進行審議並修改判決書，時隔38天，終於即將宣判尹錫悅往後的命運。

▲▼尹錫悅彈劾案裁決宣布在即，民眾聚集在憲法裁判所附近抗議，呼籲罷免尹錫悅。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅彈劾案裁決宣布在即，民眾聚集在憲法裁判所附近抗議，呼籲罷免尹錫悅。（圖／達志影像／newscom）

4日上午11時（台灣時間上午10時），憲法裁判所代理所長文炯培將在大審判庭朗讀判決書，一旦讀到「主文」宣判裁決結果（通過罷免或駁回彈劾案），則法律效力將立刻生效。據悉，要通過罷免總統尹錫悅，需要6名法官以上同意。

首先，憲法裁判所將會針對去年12月3日宣判戒嚴的過程是否違憲、違法作出判斷，釐清當時的南韓社會與國情是否符合宣布戒嚴法所規定發布戒嚴之「國家緊急狀態」要件，而為了阻止國會通過解除戒嚴，是否下達逮捕主要政治人物或法律人士的指令。

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

▲▼南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，軍隊入駐國會。（圖／路透）

一旦憲法裁判所做出罷免決定，則尹錫悅將立刻喪失總統職位，並且必須在數天以內離開位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，搬回位於瑞草洞的私人住處，而南韓須依照憲法在60天以內實施總統大選，外界研判可能在6月3日進行選舉，屆時必須由代理總統韓悳洙（原國務總理）宣布。

反之，若憲法裁判所做出駁回決定，則尹錫悅將可立刻重返位於首爾市龍山區的總統辦公室辦公。

報導指出，8名法官4日上午一大早就抵達憲法裁判所，且比平常還要早上班，最先出現在媒體鏡頭前的是主審法官鄭亨植，上午6時54分就從捷尼賽斯下車，接著是法官金福馨、鄭桂先、李美善、金炯枓、鄭貞美、趙漢暢於上午7時34分至8時18分抵達，最後則是上午8時22分抵達的代理所長文炯培。

8名法官預計4日上午9時30分（台灣時間上午8時30分）進行最後一次評議，修改並確定判決書內容。

▲▼南韓憲法裁判所。（圖／達志影像）

▲南韓憲法裁判所。（圖／達志影像）

一旦尹錫悅確定遭到罷免，則政局情勢將對目前的執政黨國民力量相當不利，因為先前該黨（新世界黨，國民力量前身）也有總統（朴槿惠）遭到罷免。一旦確定實施大選，則李在明將辭去共同民主黨黨代表，立刻投入選戰。

至於國民力量較有聲望的人選，則包括雇用勞動部長金文洙、大邱市長洪準杓、前黨代表韓東勳、國會議員安哲秀、前國會議員劉承旼等。

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