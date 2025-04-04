掃墓多花錢買「環保金紙」真環保？標檢局曝真相

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掃墓為環保多花錢買「環保金紙」　只是話術？標檢局：無法規定義

掃墓為環保多花錢買「環保金紙」　只是話術？標檢局：無法規定義

▲清明掃墓祭祖時，焚香和燃燒金紙是不可避免的活動之一。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

清明連假，有許多民眾會去掃墓祭祖，而近年環保意識抬頭，有商家推出「環保金紙」，而價錢也比一般金紙售價高。不過「環保金紙」是否真的環保也令不少人存疑，因為經濟部標檢局表示現在業者標榜的「環保金紙」，並沒有相關法規標準備查，經過燃燒實測PM2.5仍達危害等級。

依據環境部資料顯示，燃燒金紙和焚香會產生大量空氣汙染物，像是懸浮微粒（PM2.5）、一氧化碳和二氧化硫等，對環境有害也對人體健康造成威脅。在市面上出現不少逼綁「環保」的祭祀用品，其中有業者稱「環保金紙」使用原生材料，例如竹漿、木漿，不容易產生黑煙，因此對環境負擔相較比較低；而「環保金紙」與一般金紙售價也略有不同，環保金紙每只約貴5元。

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但「環保金紙」是否真的環保？根據現行相關法規，才發現經濟部標檢局並無法規定義何謂「環保金紙」，目前只有CNS15095「金、銀紙」標準中規定，8種重金屬包括鉛、汞等遷移量及甲醛釋出量；而標檢局也稱，ISO國際標準亦無「金紙」或「環保金紙」之標準。簡而言之，民眾購買的「環保金紙」是否環保並無實證，「環保」恐怕只是淪為口號。

據《TVBS新聞網》報導，針對此情形，標檢局表示，金銀紙是否環保屬環境部權責，未來會配合環境部政策規劃與需求，評估修訂相關國家標準。在尚無相關法規約束前，環境部鼓勵民眾將祈福祭祀或祭祖的紙錢送至各縣市紙錢集中站處理，避免露天焚燒紙錢造成環境汙染；此外，環境部也呼籲民眾，掃墓勿隨意焚燒雜草和紙錢，避免引發火災和產生空氣汙染物。

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