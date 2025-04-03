很多人都錯了！「4大偽健康習慣」反增罹癌風險　醫師示警

▲林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎指出，部分被視為「健康習慣」的生活方式，如每天喝果汁、吃素、多睡覺等，如果未能掌握正確觀念，反而可能成為增加致癌風險因子。（示意圖／翻攝pixabay）



圖文／CTWANT

隨著高齡化社會到來，養生思想風行，但仍有不少奉行「健康生活」的民眾，因為錯誤的理解，反而默默地傷害了自己的身體。林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎指出，部分被視為「健康習慣」的生活方式，如每天喝果汁、吃素、多睡覺等，如果未能掌握正確觀念，反而可能成為增加致癌風險因子。

廖繼鼎醫師近日在臉書粉專發文，表示許多癌症患者常感到困惑，自己明明不菸不酒、規律運動，且天天喝健康果汁，卻還是被癌症找上門，不明白到底問題出在哪裡。他解釋，這可能與以下「偽健康習慣」有關：

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一、「每天一杯果汁」未必健康

許多人以為喝果汁是攝取維他命的好方法，事實上市售的果汁含糖量太高，等同於在喝「糖水」。大量果糖可能導致胰臟癌、脂肪肝，甚至讓血糖飆高，成為癌細胞的溫床；他建議，直接食用水果比喝果汁更健康。

二、運動不是越多越好

廖醫師指出，適量運動對健康有益，但過度運動卻會讓身體進入慢性發炎狀態，反而使免疫力下降，可能讓癌細胞有機可乘。倘若高強度運動後沒有適當休息，就會影響人體淋巴系統，導致身體更容易生病。

三、改吃「純素飲食」未必更健康

廖醫師提醒，飲食關鍵在於「均衡」，不是「極端」。純素飲食本身並非壞事，但若營養搭配不當，容易缺乏蛋白質、鐵、維生素B12等關鍵影響素，反而會導致肌少症、免疫力下降，甚至提高某些癌症風險。

四、每天要睡滿8小時，但睡越長未必越健康

雖然大家都知道，睡眠時間不足會影響健康，但研究也顯示，長期睡眠「超過9小時」，反而可能讓身體代謝異常，甚至增加乳癌、胃癌等風險。最佳睡眠時間因人而異，重點在於「規律」與「品質」，而非一昧追求時間長度。

廖繼鼎醫師提醒，健康不是某個單一習慣的堆疊，而是全方位的平衡，重點不在於「做得越多越好」，而是「做對了沒有」。過度強調「健康習慣」，反而可能讓身體變得更加脆弱。

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