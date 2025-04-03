清明節不只掃墓　準備888元紅包「十二生肖」開運法曝

▲「清明節」準備888元放入紅包，在紅包上寫「對我生財」，依照個人生肖放在不同位置當「錢母」，可以讓財運亨通。 （圖／楊登嵙提供）



圖文／CTWANT

2025年4月4日「清明節」，除了這天掃墓、踏青旅遊之外，還可以利用這天開運旺財，該日可用早上5點至7點或下午1點至3點或晚上7點至9點，在紅包上寫「對我生財」，準備888元放入紅包，再把紅包依照個人生肖放在不同位置當「錢母」，可以讓財運亨通，「清明節」過後，拿去銀行存入自己帳戶即可。

12生肖「清明節」旺財開運紅包擺放的位置如下：

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鼠：放廚房米缸內。（老鼠愛大米）

牛：書桌。（牛代表勤勞）

虎：大門由內向外的右邊。（虎邊）

兔：書櫃。（狡兔三窟）

龍：大門由內向外的左邊。（龍邊）

蛇：衣櫃。（披彩衣升格為龍）

馬：汽機車置物箱。（馬喜好奔跑）

羊：花盆下。（羊愛吃草）

猴：化妝台。（美猴王）

雞：房間。（有窩）

狗：客廳茶几下。（顧家）

豬：放冰箱上。（豬愛吃食物）

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