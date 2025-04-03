清明前夕視察公墓便民服務　張麗善提醒民眾防火防災

▲清明節連假首日，雲林縣長張麗善率縣府團隊視察大埤等4鄉鎮公墓、納骨塔。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

今（3）日為清明節連假首日，雲林縣長張麗善率縣府團隊視察大埤等4鄉鎮公墓、納骨塔。除了解各公墓環境建設，與便民服務外，提醒民眾掃墓遵守「四不一要」避免野火造成災損；亦同時叮嚀民眾慎防詐騙，保護好自己辛苦錢與祖先留下財產，若遭遇或發現詐騙，踴躍報警拿「打詐獎金」，達成「零詐騙、零財損」目標。

張麗善前往大埤鄉水尾埔公墓、斗南鎮新庄公墓、虎尾鎮惠來靜楓生命園區及二崙鄉埤塘納骨塔視察，了解公墓環境、交通與民眾祭祀需求，即時與陪同鄉鎮長及相關單位商討提升改善對策，張麗善指出，清明節是國人慎終追遠重要節日，每年清明節前後縣內雜草火災發生率高，危害民眾安全，也讓消防人員疲於奔命。

張麗善表示，配合民眾多元追思方式，縣府整合16鄉鎮市的殯葬管理系統，建置「殯葬管理共構系統」。民眾可透過該平台查詢先人塔位編號，方便追思。還可在「線上追思祭祀平台」透過上傳生活照片、留言悼念等，打造專屬的追思園地。

▲張麗善前往大埤鄉水尾埔公墓、斗南鎮新庄公墓、虎尾鎮惠來靜楓生命園區及二崙鄉埤塘納骨塔視察，了解公墓環境、交通與民眾祭祀需求。（圖／記者游瓊華翻攝）



另外，隨著環保意識的提升，有愈來愈多家庭選擇自然、環保的方式安葬先人，雲林縣政府也積極推動綠色殯葬理念，包含樹葬及海葬等多元葬法。目前，雲林縣已設置三處環保葬區，包括大埤鄉下崙公墓環保葬區、斗六市九老爺追思生命園區及東勢鄉四美生命紀念園區，供民眾來申請使用，若符合低收入戶及中低收入戶資格者，每名補助 2萬元費用。

另外為推廣海葬，雲林縣政府每年都會辦理一個場次的聯合海葬，海葬日期大約在 9月份，擇海象較佳的時間出海，參與海葬所需費用由縣府全額補助，民眾無需繳任何費用，相關資訊可以向民政處洽詢。

張麗善縣長進一步指出，雲林縣政府秉持關懷弱勢、減輕民眾喪葬負擔的精神，於 2021年率先推動低收入戶及中低收入戶火化費用補助與納骨塔費用全免的政策。雲林縣低收入戶的火化費用由虎尾鎮公所補助一半（4,000元），不足部分則由縣府補助（4,000元）；中低收入戶的火化費用則由縣府全額補助（每具8,000元）。此外，低收入戶及中低收入戶使用本縣各鄉（鎮、市）公所納骨塔時，費用全免，相關費用由各公所自行吸收，該項政策有效減輕經濟弱勢家庭的負擔，讓困頓中的家庭能夠感受到社會的溫暖與支持。

▲張麗善前往大埤鄉水尾埔公墓、斗南鎮新庄公墓、虎尾鎮惠來靜楓生命園區及二崙鄉埤塘納骨塔視察，了解公墓環境、交通與民眾祭祀需求。（圖／記者游瓊華翻攝）