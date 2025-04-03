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台中資深警獨攀合歡山失蹤7年　台中地院裁定死亡宣告

台中資深警獨攀合歡山東峰失蹤7年　台中地院裁定死亡宣告

▲時年59歲的員警潘富萬2017年獨自攀登合歡山東峰後失聯，家屬最近向台中地院聲請宣告死亡獲准。（示意圖，與當事人無關／翻攝自太魯閣國家公園臉書）

圖文／CTWANT

台中市霧峰分局資深員警潘富萬2017年3月10日獨自攀登合歡山東峰後失聯，經歷14天的地毯式搜救無果。失蹤7年多後，家屬聲請死亡宣告，台中地院近日裁定，潘富萬自2024年3月10日起視為死亡，全案仍可抗告。

據《TVBS新聞網》報導，潘富萬失蹤當日，中午在松雪樓用餐時曾與家人通電話，隨後朝登山口方向前進。據手機紀錄，最後一次訊號在當日傍晚6左右消失，手機疑似關機後無法再定位。當時台中市警察局局長發文祈禱，數百名警員留言為潘富萬加油，希望早日找到該名資深同事。

搜救行動涵蓋台中市、花蓮縣、南投縣消防局，並協調台中市警察局、內政部空中勤務總隊、陸軍航特指揮部武嶺寒訓基地及中華民國山難救助協會中區委員會等單位。搜尋隊伍多達千人，連續14天展開地毯式搜尋，卻始終未能發現潘富萬的蹤跡。

考量搜救資源有限且需應對其他救災需求，相關單位最終決定中止搜救。家屬事後公布潘富萬失蹤當天的穿著特徵，並持續尋找線索，但多年來依然毫無音訊。

據我國法律規定，失蹤者滿7年後，利害關係人或檢察官得以聲請法院宣告死亡。台中地院審酌相關資料，確認潘富萬自2017年3月10日起再無消息，並據手機通話紀錄推斷他最後行蹤確實朝登山口前進，之後即無法定位。最終，法官裁定潘富萬於失蹤滿7年的2024年3月10日死亡，仍可抗告。

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