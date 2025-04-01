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共軍演訓之際　邱垂正出面大談「親中在地協力者」

▲邱垂正出面談「台獨打手名單」。

記者陳冠宇／台北報導

共軍在台灣周邊展開聯合演訓之際，陸委會主委邱垂正今（1）日親自出面拍攝影片，但他談的不是共軍演訓，而是國台辦日前發布的「台獨打手名單」。邱垂正稱，該名單是要為（台灣的）「親中的在地協力者」撐起保護傘，企圖分化台灣內部團結，製造內部動亂衝突。

陸委會今日下午發布一則由邱垂正親自錄製的影片，標題為「中共台獨打手名單違反民主法治、充滿恫嚇 企圖分化台灣內部團結」。

邱垂正表示，中共繼宣布懲獨22條後，又再度以惡意、惡質的恐嚇手法發布「台獨幫凶」舉報專欄，從他們這次所公布的「台獨打手」名單可以看出，這是中共處心積慮，針對所有守護台灣、守護中華民國力量的精準打擊。

「中共意圖干預台灣自由民主憲政秩序，介入我國民主選舉與政治、司法運作」，邱垂正說，台灣無論是中央或地方的官員、司法官、國軍，乃至學術、文化界與媒體等，各行各業，都會成為被舉報，名列清單，被任意懲處的對象。

邱垂正批評，中共這些違反民主法治，充滿恫嚇的手段，背後真正的目的，就是要形塑對台灣長臂管轄的錯誤假象，也是要為「親中的在地協力者」撐起保護傘，企圖分化台灣內部團結，製造內部動亂衝突。

此前，大陸國台辦官網於3月26日推出「『台獨』打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，發言人陳斌華公布舉報情況稱，被舉報人員包括內政部部長劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署3名檢察官，支援「黑熊學院」的曹興誠，網紅溫子瑜（八炯）、陳柏源（閩南狼）共11人。

陳斌華當時稱，「我們將進一步核查相關舉報信息，堅持以事實為依據、以法律為準繩，對這些打手、幫凶依法追責。」

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陸委會主委邱垂正 聯訪 陸配亞亞案。（圖／記者屠惠剛攝）

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