陸委會出聲了：中共軍事恫嚇　坐實「境外敵對勢力」

▲陸委會。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／台北報導

針對中共宣布4月1日在台灣周邊海空域進行聯合演訓，演練奪取綜合制權、打擊、要域要道封控，陸委會今（1）日表達強烈抗議，譴責中共破壞台海現狀、威脅區域安全，並要求北京當局立即停止不理性的挑釁行徑。陸委會還稱，中共持續對台軍事恫嚇，坐實其就是我方「反滲透法」所定義的「境外敵對勢力」。

陸委會下午發布新聞稿表示，中共將台海周邊當成軍事演習試驗場，對台步步進逼，企圖全面封控台灣、將「台海內水化」，近期還違反國際慣例，派遣艦隊於印太區域展示武力，並在日、韓、紐澳、菲律賓與南海周遭海域進行軍事與灰色地帶侵擾活動。

「中共窮兵黷武的軍事挑釁行徑，不僅升高台海局勢緊張，更嚴重破壞區域和平穩定，威脅全球安全，是不折不扣的『麻煩製造者』」，陸委會說，這不僅與其所宣稱的「世界和平建設者」背道而馳，更讓國際社會認清其所謂的全球安全、文明倡議只是謊言。

陸委會強調，中共不放棄武力犯台，持續對台軍事恫嚇，不僅證明其對台強烈敵意和侵台野心，更坐實其就是我方「反滲透法」所定義的「境外敵對勢力」。

陸委會也順勢提到近期陸配「武統」言論爭議。陸委會稱，對於近期仍有部分國人主張鼓吹中共武力犯台屬於「言論自由」，此等配合中共政治宣傳、混淆敵我的行徑，陸委會表示遺憾與譴責。

陸委會稱，面對中共步步進逼，政府將積極落實賴清德總統所宣示之因應中共統戰及滲透的17項策略及「和平四大支柱行動方案」，持續強化堅定守護民主自由防線，強化全社會防衛韌性，展現反對中共併吞台灣的堅定決心。

陸委會最後呼籲全球民主夥伴持續支持台灣，遏止中共對外軍武擴張的野心，共同維護台海及區域和平穩定。

▼共軍軍演。（圖／翻攝《央視新聞》）