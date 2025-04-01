痛批民進黨欺凌陸配搞「台獨專制」　國台辦：有悖人倫毫無人性

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸配亞亞事件後，另外兩位陸配恩綺、小微也被認定散布「武統論」，被我方撤銷居留許可並要求限期離境。2人抗議無果後，前者昨天自行離台，後者今日遭強制離台。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（1）日再次痛批民進黨大搞「台獨」專制、思想審查，讓台灣社會將陷入因言獲罪、人人自危的境地，並且對於「台獨」打手、幫凶迫害大陸配偶的惡劣行徑，「將依法追責、依法嚴懲。」

朱鳳蓮稱，這是民進黨當局對兩岸婚姻群體基本權利的又一踐踏，是其在台灣大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」的又一惡行，是其蓄意煽動「反中抗中」、升高兩岸對立對抗的又一伎倆。

朱鳳蓮表示，無論是亞亞、恩綺、小微，還是40多萬大陸配偶群體，每個人背後都是一個兩岸婚姻家庭。民進黨當局一再濫用司法、羅織罪名欺凌大陸配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫，毫無人性。「我們對此予以強烈譴責。」

朱鳳蓮指出，民進黨當局所作所為再次暴露其所標榜的「民主」是「民進黨作主」，「自由」是只有主張「台獨」的自由。如任由民進黨當局大搞「台獨」專制、思想審查，台灣社會將陷入因言獲罪、人人自危的境地。

最後，朱鳳蓮指出，希望廣大台灣同胞對此要有清醒認識，敢於鬥爭，維護自身權益。正告民進黨當局，對於「台獨」打手、幫凶迫害大陸配偶的惡劣行徑，「我們將依法追責、依法嚴懲。」

陸配小微因拍攝影被我方認定有「武統」言論，遭移民署廢除依親居留許可，並要求於3月31日前離境，小微昨天沒有離開，今天1日移民署人員將小微帶往新北專勤隊，經移民署召開強制驅逐出國審查會。

今天上午移民署人員等小微抵達新北市專勤隊後，審查會議決定將小微強制驅逐出境，後新北專勤隊人員駕車陪同小微抵達桃園機場，並於今天14時10分搭乘華航CI521班機飛往廣州。