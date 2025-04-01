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舌戰大陸！　邱垂正：舉報台獨幫凶導致「人心惶惶」

 ▲邱垂正批評大陸舉報台獨幫凶機制使台商人心惶惶。

記者陳冠宇／台北報導

共軍在台灣周邊展開聯合演訓之際，陸委會也開啟「唇槍舌戰」模式。陸委會主委邱垂正今（1）日晚間再親上火線，批評大陸舉報台獨幫凶機制是損人不利己，還使台商人心惶惶，是經濟持續疲軟的重要因素。

共軍東部戰區今日起在台灣周邊展開聯合演訓，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、要域要道封控等科目。

對此，陸委會午間發布新聞稿表達強烈抗議，譴責中共破壞台海現狀、威脅區域安全，並要求北京當局立即停止不理性的挑釁行徑。另指中共持續對台軍事恫嚇，坐實就是我「境外敵對勢力」。

除此之外，邱垂正還親自錄製兩段影片，未談共軍演訓，而是將砲火指向「中共台獨打手名單違反民主法治、充滿恫嚇 企圖分化台灣內部團結」及「中共舉報台獨幫凶 損人不利己 台商人心惶惶」。

在稍早的影片中，邱垂正斥責中共近日公布的「台獨打手」名單，指這是中共處心積慮，針對所有守護台灣、守護中華民國力量的精準打擊。他還批評此舉是要為「親中的在地協力者」撐起保護傘，企圖分化台灣內部團結，製造內部動亂衝突。

而在剛才發布的最新影片裡頭，邱垂正表示，在中共歷史上，慣以舉報來打壓異己，如同過去的「反右運動」，就是整肅知識分子的政治運動，最終也為文化大革命釀下禍根。他說，舉報制度一旦被鼓動，就難以阻止，濫行舉報蔚為風潮後，帶來的往往只有災難。

邱垂正提到，在懲獨22條鼓勵舉報後，台商人心惶惶，害怕自己可能因為個人私怨、商業模式或廠商糾紛等，無論是被濫行舉報還是檢舉，被無辜牽連，對人身安全、財產都帶來很大的威脅。

在香港開設「國安處舉報熱線」後，4年就接獲超過75萬條的舉報，邱垂正直指，這導致香港無數的菁英出走、選擇移民，重創香港經商環境，對當地的政治、經濟、社會各方面，都帶來難以彌補的傷害。

「失去互信與人心惶惶的社會，就是對經濟發展最大的傷害」，邱垂正強調，這也是為什麼中國經濟持續疲軟的重要因素之一，是典型的「損人不利己」。

▼陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼陸委會主委邱垂正 聯訪 陸配亞亞案。（圖／記者屠惠剛攝）

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