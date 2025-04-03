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川普對台開徵32％關稅　蔣萬安下令局處應變「中央的對策在哪？」

▲台北市長蔣萬安出席總質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普宣布對台灣課徵32％對等關稅，衝擊台灣供應鏈。台北市長蔣萬安3日晚間表示，關稅議題早有跡象，臺北與各界早就密切追蹤，也一直有所準備，所以當前他已要求各局處啟動應變，反觀中央先前一再保證「政府有準備」，但至今整整16小時，仍遲遲不見行政院公布方案，中央應盡快提出對策。

蔣萬安臉書全文如下：

大家都很關心美國對臺課徵32%鉅額關稅的衝擊，我更擔心的是，關稅議題早有跡象，臺北與各界也早就密切追蹤，但從今天凌晨四點到現在晚間八點，已經整整16小時，行政院當前說的「政府有準備、風險可控管」，到底方案是什麼？

我要向市民朋友報告，臺北隊一直在提前預備：

一、3月26日受訪時，我公開示警關稅對物價、產業與市政建設可能的衝擊

二、兩天前的市政會議中，我進一步要求市府各局處對目前正在進行的，以及接下來兩年預期發包的重大工程，必須要有因應外界形勢變化的對策

三、今天，我要求產業局規劃啟動「中小企業企業需求及意見蒐集的資訊整合平台」，讓登記在臺北、超過九成的中小企業能在市府協助下，提升對變局的因應與抗衝擊能力。

四、我也已經要求產業局和財政局，主動接觸並關心最受衝擊的本市出口導向企業，研究市府團隊能夠提供什麼協助，一起面對挑戰，度過難關。

國際經貿談判、關稅議題是中央政府的使命，而這32%關稅顯然出乎中央政府的預料之外，國內受到衝擊的產業很多，除了進出口產業以外，後續也會對台灣的股市與匯率造成影響。

這是朝野聯合起來共同面對變局的關鍵時刻，我要呼籲中央政府，除了要派出代表團向美國溝通以外，應該儘快提出因應對策，包括振興經濟的相關立法，補助相關產業度過難關的追加減預算，而這些都需要朝野之間儘速形成共識，一致對外。台灣不應該在大罷免這種內鬥的議題上繼續內耗，否則就是對不起台灣人民。此時此刻，我相信國民黨與民眾黨都會支持政府相關的立法案與預算案。

我們會做好準備，也期待中央趕快動起來，端出具體的牛肉、釋出具體方案與資源。臺北已經準備好了，隨時協助業界對接與輔導。

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