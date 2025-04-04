川普關稅鐵拳重擊歐盟　法總統籲暫停投資美國

▲2025年2月24日，美國總統川普（Donald Trump）在白宮，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會面。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

法國總統馬克宏今天呼籲，應暫停對美國的投資，直到美國總統川普對歐洲及其他國家課徵的新關稅措施獲得釐清。他稱這些關稅「殘酷且毫無根據」。

根據法新社報導，馬克宏在法國企業會議中表示：「只要與美國的局面未獲釐清，未來的投資案及過去幾週宣布的投資都應暫停。」他進一步指出：「在他們打擊我們的此刻，如果歐洲重要行動者對美國經濟挹注數以十億計歐元，會傳達出什麼樣的訊息呢？」

此次會議上，多位法國部長及總理白胡（Francois Bayrou）均有出席。法國航空航太、奢侈品及葡萄酒等多項產業都可能受到川普政府關稅措施的影響。

馬克宏強調，歐洲應該團結應對，不應單方面採取行動。他重申，法國一貫主張，對關稅的報復行動應由歐盟統一進行，而非個別國家。

馬克宏也重申法國政府的立場，表示「歐洲應對措施」將分「兩階段」進行。他說：「第1階段回應將在4月中旬進行，應對的是已經決定的關稅，尤其是針對鋼鐵和鋁的關稅。」「第2階段更大規模的回應則是針對昨天宣布的關稅，並將在月底進行。在此之前得逐一產業詳細研究，並與所有成員國和經濟部門合作。」

川普昨天公布「解放日」（Liberation Day）新關稅計畫，影響美國所有貿易夥伴，包括對歐盟徵收20%的對等關稅。