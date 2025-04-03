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超可愛！西螺福興宮「神童車」吸睛　週日首航迎接大甲媽

記者游瓊華／雲林報導

雲林西螺福興宮神童團為4月6日大甲媽遶境、跨越濁水溪進入西螺迎駕活動，今年特地打造一輛超可愛的神童造型「神童車」，今（3）日首度曝光，於廟埕舉行祈福儀式，瞬間吸引不少遊客拍照打卡，廟方亦同步發表與「台灣吧」合作之系列文創品，為3月肖媽祖提前掀起一波熱潮。

▲西螺福興宮特地打造一輛超可愛的神童造型「神童車」，今日首度曝光，於廟埕舉行祈福儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮特地打造一輛超可愛的神童造型「神童車」，今日首度曝光，於廟埕舉行祈福儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮企劃組長陳韋誠指出，廟方一直供奉「招財童子」「進寶童子」兩尊可愛小神童，每逢廟慶隨媽祖出巡，增添不少喜氣。為歡慶媽祖聖誕同時為大甲媽祖進香接駕，福興宮神童團以可愛的神童造型打造一部「神童車」，車頭斗大的神童偶頭超吸睛，一亮相即引來遊客爭相合照。

▲西螺福興宮特地打造一輛超可愛的神童造型「神童車」，今日首度曝光，於廟埕舉行祈福儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮神童團團長賴柚丞說明，除了車頭是神童偶頭造型，車頂也有元寶、車身也仿神童的衣色造型。（圖／記者游瓊華翻攝）

西螺福興宮神童團團長賴柚丞說明，除了車頭是神童偶頭造型，車頂也有元寶、車身也仿神童的衣色造型，由專人花費一兩個月才打造完成，本週日將首航「出陣」迎接大甲媽，當初打造神童車發想源自為維護團員安全，因神童團員年紀小，隨駕出巡安全最重要，有了神童車既可增添團趣，更可搭載小朋友，維護安全。

▲西螺福興宮特地打造一輛超可愛的神童造型「神童車」，今日首度曝光，於廟埕舉行祈福儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮亦同步發表與「台灣吧」合作之系列文創品，為3月肖媽祖提前掀起一波熱潮。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了神童車，福興宮今年也攜手臺灣吧以「太平媽山海遶境」為主題，推出可愛的西螺優質小醬油，讓香客到西螺參拜將平安與福氣帶回家，此外也推出印有神助攻戰隊公仔圖樣的潮T，讓信眾穿上「好運爆棚，貴人相助，順心如意」。

西螺福興宮指出，大甲媽祖遶境預計於4月6日下午跨過水濁水溪進入雲林縣境，9日回鑾時再抵福興宮，西螺福興宮係大甲媽遶境唯一往返均駐駕廟宇，預估可吸引成千上萬信眾湧入，廟方和警方都已作好萬全準備迎駕。

▲西螺福興宮特地打造一輛超可愛的神童造型「神童車」，今日首度曝光，於廟埕舉行祈福儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮特地打造一輛超可愛的神童造型「神童車」，今日首度曝光，於廟埕舉行祈福儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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