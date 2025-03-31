大甲媽回鑾經彰化市大埔路　全段48小時禁止車輛進入及停車

▲大甲媽祖回鑾進彰化市，大埔路將封閉2天禁止車輛進入。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖將於4月4日起駕，進行9天8夜的進香活動，4月11日回鑾時進入彰化市大埔路，然而大埔路新劃設的標線型人行道，2月底才剛啟用，增添交通管制的複雜性，為確保進香活動順利進行及信眾行進安全，彰化警分局為此提前作預防性佈署，將封閉48小時禁止汽機車進入，警方強調，將視進香活動做滾動式調整。

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香隊伍，回鑾必定經過大埔路，信眾聚集，媽祖鑾駕經過此處時總是人潮洶湧，加上眾多陣頭車隊及隨香信眾，容易造成交通阻塞，甚至發生衝突。過去，爭搶抬轎的事件時有發生，使得大埔路成為警力部署及交管的重點區域。

今年2月，大埔路增設了約1公里長的標線型人行道，兩側車道也劃設了停車格。這項改變，雖然提升了行人通行安全，卻也為媽祖遶境進香活動的交通管制帶來新的挑戰。警方預估，媽祖進香時將湧入的大量人潮和車輛，將使大埔路上的停車格迅速被佔滿，停放在路邊的機車更可能因人潮擁擠而被推倒，進而阻礙遶境隊伍的通行，造成更大的交通混亂。

▲大甲媽祖5日進入民生地下道，警方將管制。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

為此，彰化警分局針對媽祖進香隊伍4月11日返程經過大埔路的路段，規劃了嚴格的交通管制措施。管制時間預計從4月11日0時持續至12日24時，視遶境實際時間彈性調整。管制期間，大埔路全線封閉，禁止所有車輛通行，並禁止任何形式的停車。從埔內街口至中興路口，更將劃設為行人徒步區，以確保信眾安全及遶境隊伍順利通過。同時，大埔路與中興路口將實施交通管制，車輛將改道行駛中山路。

▲大甲媽祖5日進入民生地下道盛況。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣大埔路因遶境活動，警方公告48小時禁止車輛進入及停車，引發縣議員莊陞漢關切。莊議員認為此舉將造成當地居民、商家及用路人極大不便，建議警方將交通管制縮短至遶境隊伍抵達大埔路前後2小時，並應提出替代道路方案，以減輕衝擊。對此，彰化警分局回應，雖然公告時間長達48小時，但實際管制時間將依神轎抵達時間機動調整，力求將民眾不便降至最低。