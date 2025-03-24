頭一遭！大甲媽、白沙屯媽進彰化　2大休息區今年不開放

▲大甲媽及白沙屯媽祖進香，彰化縣政府宣布今年因工程進行不開放。（圖／縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖及拱天宮白沙屯媽祖將分別於4月、5月進香，往年縣府大開中庭及廣場讓香客及信眾休息，被視為最有人情味的地方，如今因正進行大樓耐震補強工程及南郭路立體停車場興建工程，無法開放，縣府強調仍開放1樓廁所，縣立圖書館與美術館前廣場，請香客避免進入施工區，請提前規劃休息地點。

行政處表示，由於縣政府正進行「彰化市南郭路立體停車場興建工程」，工程期間南郭路機車停車場無法停放，目前規劃府前廣場設置停車位予縣府同仁及洽公民眾使用。

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▲往年大甲媽及白沙屯媽祖進香，彰化縣政府開放中庭供香客休息。（圖／ETtoday資料照）

大甲媽祖鑾轎預計4月5日(星期六)進入彰化，正處於清明連假期間，當日開放「府前廣場」空間供香客搭帳棚及休息使用；回鑾4月11日(星期五)為上班時間，府前廣場已作為縣府同仁及洽公民眾停車空間，故無法再開放香客使用。

為此，彰化縣議會歡迎大甲媽信徒來彰化祈福，將開放正門與北側停車場供鎮瀾宮團隊設置大型盥洗車、醫療站及彌勒團停車，議會中庭也將如同往年開放供香客休息及洗浴等等使用，恢復體力。

▲彰化縣政正進行補強及停車場工程，廣場供員工停車使用。（圖／縣府提供）