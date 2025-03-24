　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

頭一遭！大甲媽、白沙屯媽進彰化　2大休息區今年不開放

▲大甲媽及白沙屯媽祖進香，彰化縣政府宣布今年因工程進行不開放。（圖／縣府提供）

▲大甲媽及白沙屯媽祖進香，彰化縣政府宣布今年因工程進行不開放。（圖／縣府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖及拱天宮白沙屯媽祖將分別於4月、5月進香，往年縣府大開中庭及廣場讓香客及信眾休息，被視為最有人情味的地方，如今因正進行大樓耐震補強工程及南郭路立體停車場興建工程，無法開放，縣府強調仍開放1樓廁所，縣立圖書館與美術館前廣場，請香客避免進入施工區，請提前規劃休息地點。

行政處表示，由於縣政府正進行「彰化市南郭路立體停車場興建工程」，工程期間南郭路機車停車場無法停放，目前規劃府前廣場設置停車位予縣府同仁及洽公民眾使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大甲媽及白沙屯媽祖進香，彰化縣政府宣布今年因工程進行不開放。（圖／縣府提供）

▲往年大甲媽及白沙屯媽祖進香，彰化縣政府開放中庭供香客休息。（圖／ETtoday資料照）

大甲媽祖鑾轎預計4月5日(星期六)進入彰化，正處於清明連假期間，當日開放「府前廣場」空間供香客搭帳棚及休息使用；回鑾4月11日(星期五)為上班時間，府前廣場已作為縣府同仁及洽公民眾停車空間，故無法再開放香客使用。

為此，彰化縣議會歡迎大甲媽信徒來彰化祈福，將開放正門與北側停車場供鎮瀾宮團隊設置大型盥洗車、醫療站及彌勒團停車，議會中庭也將如同往年開放供香客休息及洗浴等等使用，恢復體力。

▲大甲媽及白沙屯媽祖進香，彰化縣政府宣布今年因工程進行不開放。（圖／縣府提供）

▲彰化縣政正進行補強及停車場工程，廣場供員工停車使用。（圖／縣府提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
兩地相距50m！承德路「頭七隔天」再傳死亡車禍
放棄鈦金屬材質？iPhone17 Pro「10項新設計」一次
直擊／蕭敬騰「信義區緊牽Summer」　霸氣喊：她是我老婆
快訊／承德路死亡車禍　騎士遭輾倒血泊慘死
醫院春酒！勸女醫護穿少點「主任比較開心」挨轟　主辦人：哩洗勒
她被ChatGPT判斷「罹患血癌」不願相信！　醫院一檢查：是
金秀賢「3天2夜高雄行」班機公開！　主辦：他會來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

11天8萬有找！她激讚埃及「CP值超高的國家」　大票人心動了

洗腎16年！巴毛律師「以為沒機會」換腎近況曝　暖決定做1事

50嵐「大杯紅茶拿鐵31元」驚呆她　全場炸鍋！店員曝原因

身邊朋友都脫單　她才驚「錯過1時期」好男人都沒了！網勸：多主動

高雄機場今年引進米其林餐廳美食　新航廈拚116年動工

醫院春酒！勸女醫護穿少點「主任會比較開心」　主辦人不忍回應了

曝律師工作「跟開宮廟很類似」！呂秋遠無奈吐8字：望周知

頭一遭！大甲媽、白沙屯媽進彰化　2大休息區今年不開放

同事日本出差染病！辦公室慘滅團　他傻：30人剩不到10人上班

消化好沒煩惱！消化醫學年度盛會登場　中外專家分享最新資訊

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

11天8萬有找！她激讚埃及「CP值超高的國家」　大票人心動了

洗腎16年！巴毛律師「以為沒機會」換腎近況曝　暖決定做1事

50嵐「大杯紅茶拿鐵31元」驚呆她　全場炸鍋！店員曝原因

身邊朋友都脫單　她才驚「錯過1時期」好男人都沒了！網勸：多主動

高雄機場今年引進米其林餐廳美食　新航廈拚116年動工

醫院春酒！勸女醫護穿少點「主任會比較開心」　主辦人不忍回應了

曝律師工作「跟開宮廟很類似」！呂秋遠無奈吐8字：望周知

頭一遭！大甲媽、白沙屯媽進彰化　2大休息區今年不開放

同事日本出差染病！辦公室慘滅團　他傻：30人剩不到10人上班

消化好沒煩惱！消化醫學年度盛會登場　中外專家分享最新資訊

2屁孩「疊羅漢」騎微電車！街頭馬戲團上身　警開6單罰5700

生死兩無憾！花蓮4家醫院提供5大安寧服務　守護生命最後尊嚴

快訊／台南電鍍工廠工安意外！多人吸入性嗆傷　1人命危

3大購物中心插旗台中！漢神洲際先到位　第一大天地、101連番上場

大阪宣布禁止「老人在ATM」前講電話！　全日本開第一槍

都是大車輾騎士！承德路「頭七隔天」再傳死亡車禍　兩地點相距50m

台西40年老舊護岸難敵海潮侵蝕　被沖出5m缺口淹沒3公頃魚塭

11天8萬有找！她激讚埃及「CP值超高的國家」　大票人心動了

買塔位也可到超商繳款！苗栗苑裡鎮公所推多元支付　便民免臨櫃

汰舊換新優惠！雲林淘汰二行程機車最高補助3.6萬

江美琪.周蕙嘉賓超嗨　戴佩妮「合唱變獨唱」

生活熱門新聞

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

TPBL正妹IG找到了！手捧炸雞桶畫面曝

4月狂放假！這縣市學生「一口氣爽休9天」

把握好天氣！　「雷雨神襲全台」時間曝

公婆揮霍享受「老了想投靠媳婦」遭拒！她報當年仇

以前很少人買！超市1蔬菜突爆夯：像鹹的蓮霧

一周夏→冬還會降溫　恐冷氣團全台濕冷

大甲媽、白沙屯媽進彰化　2大休息區今年不開放

超商12元飲料！韓國男大生來台「一喝愛上」：救命水

新人訂飲料拒墊錢　前輩嗆年輕人

童年「最強餅乾」縮水！照片曝全嘆氣

更多熱門

相關新聞

大甲媽祖遶境4/4起駕　台鐵加開34列車「148班次加掛車廂」

大甲媽祖遶境4/4起駕　台鐵加開34列車「148班次加掛車廂」

被譽為世界三大宗教盛事之一的大甲媽祖遶境進香，4月4日登場，預估將吸引上百萬名香客參與，因為疏運需求，台鐵公司今(21日)也宣布，進香期間將加開34列車外，另有148列次將加掛車廂放大運能。

清明連假又逢大甲媽進香！埔鹽系統封閉4天

清明連假又逢大甲媽進香！埔鹽系統封閉4天

防「大甲盃」遶境衝突！5大熱區3千警維安

防「大甲盃」遶境衝突！5大熱區3千警維安

媽祖遶境「朝聖攻略+全記錄」

媽祖遶境「朝聖攻略+全記錄」

大甲媽遶境完整時間路線揭曉！

大甲媽遶境完整時間路線揭曉！

關鍵字：

大甲媽祖鎮瀾宮拱天宮白沙屯粉紅超跑彰化縣政府

讀者迴響

熱門新聞

郭瑤琪主動脈剝離不治！友人證實家屬已拔管

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

常吃「1食品」要小心！權威醫：我都不敢吃

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面