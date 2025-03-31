遇清明4天連假！大甲媽何時通過「民生地下道」　警曝時間點

▲大甲鎮瀾宮媽祖進香預估將於4月5日經過民生地下道。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜進香，將於4月4日晚間起駕，預計4月5日下午進入彰化市，去年媽祖鑾轎於凌晨1點40分通過彰化市民生地下道(一級戰區)，今年適逢清明4天連假，預期將吸引更多信眾參與，警方預估鑾轎通過民生地下道的時間，可能落在4月5日深夜11點30分至4月6日凌晨零點30分之間，但實際時間可能延後。

2022年白狼張安樂到場，陣頭穿著統促黨背心，引發大亂鬥，使得彰化縣警局成立「機動應變隊」，層層警力維安，避免所有可能情況發生，這2年無發生搶轎與肢體衝突，今年彰化市民生地下道則將部署340名警力、沿線共出動2558人次警力維安，創3年來新低。

▲大甲鎮瀾宮媽祖進香經過民生地下道，警方出動機動部隊維安。（圖／ETtoday資料照）

依照往年行進路線，媽祖鑾轎5日中午過後，將經大度橋進入彰化市，由彰化縣長王惠美接駕。當日深夜或6日凌晨，鑾轎將通過民生地下道，駐駕南瑤宮稍作休息後，繼續南下雲林。回鑾時間預計為4月10日晚間或11日凌晨，將駐駕永樂街天后宮後，經台一線大度橋返回台中。

民生地下道向來是信眾聚集的熱點，根據往年經驗，鑾轎多在深夜11點30分至凌晨零點30分通過，今年清明連假，預計將吸引大批民眾爭睹媽祖鑾轎，搶佔最佳觀賞位置。