不甩逮捕令！匈牙利力挺納坦雅胡　宣布將退出國際刑事法院

▲ 納坦雅胡出訪匈牙利，與歐班會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

匈牙利政府2日在以色列總理納坦雅胡到訪之際宣布，將退出國際刑事法院（ICC）。納坦雅胡因以哈戰爭期間的戰爭罪指控遭ICC通緝，但匈牙利總理歐班（Viktor Orban）對此不以為然，稱這項裁決在匈牙利「無效」，雖身為ICC創始成員國，但其條約從未正式納入匈牙利本國法規。

綜合BBC及《路透》，去年11月ICC對納坦雅胡發出逮捕令後不久，歐班便邀請他到訪匈牙利。ICC法官當時裁定，納坦雅胡對加薩戰爭中的謀殺、迫害及以飢餓作為戰爭武器等行為負有刑事責任；以色列則否認相關指控，指責ICC此舉帶有政治動機，且對一個國家民選領導人發布逮捕令使其「喪失合法性」。

歐班長期力挺納坦雅胡，更曾試圖在歐盟內部擋下譴責以色列的聲明。他的幕僚長古亞什（Gergely Gulyas）說明，儘管匈牙利於1999年簽署，並於2001年批准ICC成立條約《羅馬規約》，但此條約從未正式納入匈牙利法律，代表ICC逮捕令無法在匈牙利境內執行。

古亞什3日向官媒MTI表示，政府當天稍晚就會啟動退出ICC的程序，預計需時一年。事實上，早在美國總統川普今年2月對ICC首席檢察官卡林汗（Karim Khan）實施制裁後，歐班就曾暗示可能退出ICC，當時在X發文寫道，「是時候檢視我們是否該繼續待在一個被美國制裁的組織裡了」。