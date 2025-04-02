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美國對等關稅明攤牌　賴清德：政府會協助可能受衝擊產業

▲▼總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

▲總統兼民進黨主席賴清德。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統川普對全球發動的對等關稅措施，將在明天台灣時間凌晨正式宣布，而且立即生效。現在各國目前都嚴陣以待。而民進黨今（2日）召開中常會，據轉述，總統兼任民進黨主席賴清德會中致詞時表示，行政團隊已經針對各種可能的稅率與措施，進行不同情境的模擬，政府會持續與美方密切溝通協調，維護企業的公平競爭地位；對於可能受到衝擊影響的產業，政府也會給予支持與協助。台灣的整體國力在全球供應鏈、維護區域安全，都是不可或缺的重要一員。

賴清德表示，美國預計在台灣時間的明天清晨，推出以國家為基礎的相關關稅計畫，相信國人都很關注。要和大家報告，行政團隊已經針對各種可能的稅率與措施，進行不同情境的模擬，推估可能的衝擊與影響，來整備全面的因應方案。

賴清德指出，面對迅速變動的國際局勢，行政團隊和國安團隊，會持續掌握最新情勢，確保國家利益、與經濟金融的穩定及發展，也會持續與美方密切溝通協調，維護企業的公平競爭地位；對於可能受到衝擊影響的產業，政府也會給予支持與協助。

賴清德重申，我們是世界第二十一大的經濟體，從全球的角度來看，台灣的整體國力，讓我們無論是在全球供應鏈，或是維護區域安全，都是不可或缺的重要一員。我們非常願意與所有國際夥伴，共享利益、促進繁榮。

賴清德強調，政府有明確的戰略目標，更有具體、全面且涵蓋農業、工業等各產業的政策及工作方向，來控管風險、回應全體國人的關注與期待。台灣已經有穩固的基礎及堅強的實力，只要大家攜手同心，必定能在變動的局勢中站穩腳步、尋求制勝之道。

賴清德也提到，上週五，緬甸發生規模7.7的淺層強震，已造成至少近8千人傷亡，我國1國人也在緬甸罹難。政府在第一時間，已經透過駐緬甸與駐泰國代表處，了解當地災情。如有需要，台灣願意提供任何必要協助。也要提醒在當地旅居的國人，務必保持警覺，注意官方發布的最新資訊，防範後續可能發生的餘震。
 

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關鍵字：

關稅賴清德經濟外交台灣台美關係

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